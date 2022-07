Melescanu apara Guvernul de acuzele lui Geoana

Teodor Melescanu, vicepresedintele PNL, a raspuns, luni, acuzelor lui Mircea Geoana, la adresa Guvernului Tariceanu II, declarand ca un lider de partid nu isi poate permite sa faca glume suburbane.

Intrebat ce parere are despre afirmatiile liderului social-democrat, ministrul Apararii a declarat ca respinge acest mod de a face politica pentru ca se potriveste mai bine unui arbitru de fotbal, nu unui lider politic.

"In legatura cu tipul acesta de exprimare imi pare rau ca trebuie sa va spun, cred ca un lider politic roman, nu trebuie sa faca glume suburbane, resping cu toata taria modul de a face politica prin jigniri si bancuri", a spus Melescanu.

In plus, acesta a mentionat ca membrii PSD nu au calitatea morala de a face astfel de aprecieri la adresa actualului Executiv, pentru ca in timpul guvernarii PSD Romania ajunsese cea mai corupta tara din Europa.

Melescanu a incercat sa inteleaga punctul de vedere al social-democratilor facand apel la dreptul de opinie al fiecaruia, dar a subliniat ca orice comentariu trebuie sa aibe la baza informatii reale.

"Orice are dreptul sa comenteze pe cifre si date, nu ca la mahala", a spus Melescanu, mentionand ca structura PSD-ului a ramas neschimbata, fiind adusi in prim plan aceeasi oameni corupti, care nu au nicio calitate morala pentru a face astfel de aprecieri.

"Acest Guvern a dublat PIB-ul, pensiile si salariile. Daca PSD considera ca este prea putin, intr-adevar, cand o sa aiba dreptul moral prin activitatea lui sa faca acest lucru, poate sa o faca", a spus Melescanu.

Conducerea PSD a prezentat, luni, un amplu raport despre guvernarea de dreapta, subliniind efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra romanilor.

Pe de alta parte, vicepresedintele PNL a contestat raportul Coalitiei pentru o Guvernare Curata, prezentat duminica, pe motiv ca este partizan si ca nu a respectat procedurile obisnuite.

"De data asta s-a iesit pur si simplu in plina campanie electorala, dovedindu-se foarte clar caracterul partizan al acestui document care nu are legatura nici cu guvernarea curata, ci, mai degraba, cu sistemul murdar de a face campanie electorala", a declarat Melescanu.

Melescanu a subliniat ca raportul Coalitiei pentru o Guvernare Curata a facut obiectul unei discutii de principiu in cadrul sedintei de luni a PNL, acesta fiind considerat drept un material care nu a fost semnat de marea majoritate a organismelor care au facut pana acum parte din aceasta Coalitie.

Coalitia pentru o Guvernare Curata a prezentat duminica un raport vizandu-i pe candidatii la presedintia Consiliilor Judetene, dintre 150 de candidati monitorizati, apartinand partidelor cotate cu peste 5% la nivel judetean, 56 neindeplinind criteriilor de integritate.

