Mircea Geoana a salutat anuntul lui Bogdan Aurescu referitor la intentia Romaniei de a infiinta un Centru de rezilienta

"Ministrul Bogdan Aurescu si-a anuntat colegii ministri de externe si pe noi, cei din NATO, despre intentia Romaniei de a infiinta si gazdui un centru de rezilienta pentru spatiul euro-atlantic. Este o propunere care, evident, a fost luata in considerare si vom declansa procesul natural de evaluare si de interactiune cu Romania", a spus Geoana in cadrul unui briefing online pentru jurnalistii romani.El a precizat ca rezilienta este un subiect important pentru NATO si care a fost preselectionat pentru agenda summitului NATO de anul viitor."Sunt doua subiecte pe care stim ca liderii nostri le vor avea pe agenda NATO de la anul. Unul este rezilienta, ministrii apararii NATO au decis acest lucru. Al doilea este 'NATO 2030', secretarul general va prezenta viziunea sa, propunerile sale si de acolo vom construi o agenda a summitului", a adaugat secretarul general adjunct al NATO.In context, el a salutat si faptul ca Uniunea Europeana a inceput sa acorde "o atentie semnificativa" catre zona rezilientei, iar Comisia Europeana a lansat propriii indicatori de rezilienta, de exemplu pentru zona de lanturi de aprovizionare in sistemele de sanatate."De aceea, cand domnul Aurescu a anuntat un centru de rezilienta pentru zona euro-atlantica, cel putin eu o citesc ca o oferta care se refera atat la relatia cu NATO, si este deja in procesare la noi, cat si la relatia cu Uniunea Europeana si partenerii din UE.De fapt, exista un interes reciproc al NATO si UE de a aduce acest subiect pe lista lunga de proiecte pe care NATO si UE le deruleaza in comun sub egida parteneriatului strategic. O discutie si cu NATO, si cu UE pe teme de rezilienta este o abordare inteleapta si care are sens", a explicat Mircea Geoana.Tot in cadrul ministerialei NATO prin videoconferinta de marti si miercuri a fost aprobat si un raport referitor la zona Marii Negre, iar la o sesiune dedicata acestei regiuni au participat ministrii de externe din Ucraina si Georgia."Zona Marii Negre este o zona de intensa competitie geopolitica si de mare relevanta strategica pentru noi. Acest raport, pe care ministrii de externe l-au dezbatut si l-au aprobat, arata in continuare ca, din punct de vedere al riscurilor pentru securitatea colectiva a Aliantei, Rusia a construit in Crimeea o capacitate militara masiva, atat defensiva, cat si ofensiva.Crimeea si zona Marii Negre reprezinta rampa de lansare a Federatiei Ruse catre Orientul Mijlociu, Mediterana de Est si alte zone, deci exista in acest moment ingrediente pentru a da zonei Marii Negre o importanta si mai mare si acest efort va continua", a spus secretarul general adjunct al NATO.Geoana a adaugat ca zona Marii Negre trebuie privita in ansamblu, "ca un fel de matrice", in care este important si ce se face la nivelul NATO, si componenta bilaterala. El a mentionat, in acest sens, ca a notat cu interes documentele semnate de ministrul roman al apararii, Nicolae Ciuca , si omologii sai din Marea Britanie si SUA."E o zona in care vom continua sa investim. Salut perseverenta cu care Romania, dar si Bulgaria si alte tari NATO din zona Marii Negre sustin aceasta tema si sunt convins ca in urmatoarea perioada vom avea si mai multa consistenta si mai multa participare la nivel NATO, la nivel bilateral, la nivel international in aceasta zona", a mai afirmat Geoana.