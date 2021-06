Mircea Geoana, intalnire cu Joe Biden. Ce a declarat diplomatul roman despre intrevedere

Geoana a subliniat ca prezenta lui Joe Biden reprezinta "un moment foarte important" si ca prezenta celor 30 de lideri ai Aliantei a reconfirmat capacitatea NATO de a se adapta contextului international."E formidabil sa poti sa reunesti familia NATO in persoana. Liderii nostri au venit. In sfarsit ne intalnim in conditii mai aproape de normal. Prezenta in premiera la un summit NATO a presedintelui Biden reprezinta un moment foarte important.Nu era neaparat neasteptata caldura, intensitatea si entuziasmul cu care presedintele american a reconfirmat implicarea Americii in destinul acestei Aliante. Nu era poate de neanticipat faptul ca, in jurul mesei NATO, cei 30 lideri ai Aliantei au reconfirmat, pe de o parte, capacitatea incredibila a NATO de a se adapta unui context international in foarte mare evolutie si pe de alta parte sa incepem sa ne uitam cun ne adaptam in conditii practice, politice, militare, de securitate la acest context nou", a subliniat Mircea Goena, intr-un interviu pentru Digi24. Comunicatul final al summitului Aliantei nord-atlantice desfasurat luni, 14 iunie, la Bruxelles, arata ca NATO este o alianta defensiva si va continua sa depuna eforturi pentru pace, securitate si stabilitate in intreaga zona euro-atlantica.Sefii de stat si de guvern participanti la summit asigura ca raman "ferm angajati fata de Tratatul de la Washington" (fondator al NATO), inclusiv in privinta faptului ca "un atac impotriva unui aliat va fi considerat un atac impotriva tuturor, asa cum este inscris in Articolul 5" al tratatului."Ne confruntam cu amenintari cu mai multe fatete, cu o concurenta sistemica din partea puterilor autoritare care incearca sa se afirme, precum si cu provocari in crestere pentru securitatea tarilor noastre si a cetatenilor nostri, din toate directiile strategice. Actiunile agresive ale Rusiei reprezinta o amenintare la adresa securitatii euro-atlantice; terorismul in toate formele si manifestarile sale ramane o amenintare persistenta pentru noi toti. Actori statali si nestatali submineaza ordinea internationala bazata pe reguli si incearca sa submineze democratia din intreaga lume. Instabilitatea observata dincolo de granitele noastre favorizeaza, de asemenea, migratia neregulata si traficul de persoane", constata participantii la summit.