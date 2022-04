PD-L muta revocarea lui Geoana in plenul Senatului

Dupa ce solicitarea PD-L privind revocarea lui Mircea Geoana de la sefia Senatului a fost scoasa de pe ordinea de zi in Biroul Permanent, marti, este randul plenului Senatului sa se pronunte.

Miercuri, PD-L si UDMR vor cere, in plen, revocarea din functie a fostului lider al PSD. Democratii mizeaza pe cele 71 de voturi de care dispun, impreuna cu UDMR si cu parlamentarii independenti. In cazul in care cererea va fi introdusa pe ordinea de zi a plenului, este foarte probabil ca senatorii sa voteze suspendarea lui Mircea Geoana.

Mircea Geoana a afirmat marti seara, la Antena 3, ca orice incercare de revocare a presedintelui Senatului este neconstitutionala si neregulamentara, dar pe Traian Basescu nu il poate opri nici Constitutia.

Mircea Geoana a precizat ca nu va permite ca revocarea presedintelui Senatului sa fie supusa la vot pentru ca datoria lui este de a respecta Constitutia si regulamentul Camerei.

PD-L si UDMR sustin revocarea lui Geoana de la sefia Senatului

Cum regulamentul prevede ca presedintele Senatului nu poate prezida sedinta in conditiile in care dezbaterile se refera la situatia acestuia, pedelistii vor cere, potrivit Gandul, inlocuirea lui Geoana, din functia de conducator al sedintei cu unul dintre vicepresedintii Senatului, cel mai probabil Anca Boagiu, care ar urma sa supuna la vot aprobarea noului desfasurator al lucrarilor.

In ceea ce priveste amenintarea ca va fi scos din Senat cu ajutorul chestorului, Mircea Geoana a afirmat ca acest lucru ne-ar face de ras in lume si vom aparea la CNN.

Planul PD-L anti-Geoana: Chemam chestorul si il scoatem afara din sala!

