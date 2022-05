Opinii: Cum a intors Geoana rezultatul alegerilor din 2009

Mircea Geoana s-a hotarat sa loveasca puternic, la un an de la pierderea la mustata a alegerilor prezidentiale. Dincolo de dezvaluirile naucitoare, care nu spun nimic despre celebra seara petrecuta la Sorin Ovidiu Vintu, dinaintea confruntarii cu Traian Basescu, fostul presedinte PSD insista sa ramana consemnat in istorie ca exemplul cel mai potrivit pentru definitia cuvantului "penibil".

Nu doar ca si-a acordat siesi un interviu, unde singur isi adreseaza intrebari ca sa raspunda apoi la persoana a treia, dar revine curajos asupra celui mai dureros moment al vietii sale - "Mihaela, dragostea mea!" Teza lui Mircea Geoana - a fost invins de Traian Basescu printr-un furt ordinar prin care s-au manipulat si sucit mintile alegatorilor. O hotie de ordin moral. Nu a voturilor, ci a opiniilor votantilor.

Ads

Din auto-interviul acordat cu generozitate de catre M. Geoana razbate dezvaluirea despre "lucratura" lui T. Basescu. "Aveam deja informatii ca echipa lui Traian Basescu se afla in posesia intrebarilor pe care moderatorul trustului Realitatea urma sa le adreseze celor doi candidati in dezbaterea de a doua zi. Si am dorit sa aflu de la sursa, de la patron, care sunt aceste intrebari si daca se poate asigura un teren de joc egal intre cei doi candidati." Aceasta este explicatia lui Geoana pentru vizita la "maleficul si turbulentul" Sorin Ovidiu Vintu, din preziua marii confruntari.

Daca fostul presedinte PSD ar fi tacut din gura, poate ca pentru unii ar fi ramas un invingator. Unul moral, dar ar fi ramas cumva. Dupa recentele declaratii, insa, este posibil ca pana si apropiatii sa se foloseasca de porecla pe care i-a lipit-o Ion Iliescu. Cum altfel ai putea intelege gestul pe care Geoana marturiseste acum (de buna voie!) ca l-a facut cu o seara inainte de dezbaterea hotaratoare din 2009 cu Traian Basescu?

Ads

Cum sa te duci tu, candidat onest la prezidentiale, la patronul Realitatea TV, postul unde inca lucra moderatorul ce avea sa arbitreze intalnirea de a doua zi, in speta Robert Turcescu, pentru a-i cere acestuia intrebarile care aveau sa-ti fie adresate a doua zi? De ce sa faci un astfel de gest? Doar pentru ca "aveai tu informatii" ca oamenii lui Traian Basescu sunt deja in posesia intrebarilor? Pai, de ce te-am crede mai degraba pe tine, si nu pe apropiatii lui Basescu? Intrebarile curg fara numar.

Daca ai avut atata incredere in informatiile primite din tabara adversa de ce nu ai iesit public sa denunti "furtul"? Si cine i-a garantat ca "informatiile" sunt absolut adevarate, ce dovada sau proba a avut? Si de ce nu a prezentat-o acum?

Geoana ar fi castigat infinit mai mult asa decat imitand "golania" echipei contracandidatului sau. Insa dincolo de toate intrebarile de bun simt care ii pot fi adresate acum, dupa "dezvaluirile" de dupa un an, cea mai apasatoare problema ramane inca nelamurita - de ce a insistat Geoana sa il infrunte pe Traian Basescu cu aceleasi arme, de ce nu a iesit din jocul minciunii?

Ads

Daca Mircea Geoana ar fi iesit cu o seara inainte de marea dezbatere si ar fi anuntat ca nu va participa la intalnire, pentru ca are informatii certe in privinta "intelegerii" dintre moderatorul Robert Turcescu si candidatul Traian Basescu, sunt convins ca ar fi castigat si mai mult simpatia electoratului, incat sa nu aiba emotii in seara numararii voturilor. Morala?

Onestitea adevarata, nu cea mimata si peste un an constientizata, l-ar fi ajutat pe candidatul Mircea Geoana atunci, nu acum. Astazi ea ramane doar o alta ipocrizie, o noua penibilitate fara seaman. Daca Geoana ar fi procedat cu adevarat onest fata de toata lumea, astazi "Mihaela, dragostea mea" nu ar mai fi fost un subiect de bancuri, ci prima doamna a tarii.

Ads