Geoana: In era Dragnea, PSD se duce catre o perioada fanariota. Pentru asta a si fost condamnat

Presedintele PSRO, Mircea Geoana, declara ca PSD si-a pierdut complet profilul de stanga si credibilitatea, trecand de la "sultanatul lui Ponta" in "era Dragnea", respectiv o perioada "fanariota", in care resursele publice sunt folosite ca resurse politice, electorale si de imbogatire.

Liderul Partidului Social Romanesc (PSRO), Mircea Geoana, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca PSD se indreapta, "in era Dragnea", catre o perioada de-a dreptul "fanariota", inclusiv ultima rectificare de buget reprezentand "o rasplata pentru sprijinul pe care Dragnea l-a obtinut la votul recent de la nivelul Comitetului Executiv National".

"Suntem la inceput de drum, nu ascundem ca orice inceput are si partea asta de dificultate, dar vazand modul in care PSD si-a pierdut complet profilul de stanga si credibilitatea, cum in era Dragnea ne intoarcem, ne ducem catre o perioada de-a dreptul fanariota in modul in care se aloca resursele si se gandeste munca politica, la modul in care vad ca se face rectificarea de buget din aceste zile, care este clar o rasplata pentru sprijinul pe care Dragnea l-a obtinut la votul recent la nivelul Comitetului Executiv National, la discutia extrem de lipsita de profesionalism legata de modul in care se construieste Codul Fiscal si se construieste bugetul public national, acest raspuns extrem de putin credibil ne face sa fim increzatori in soarta", a spus Geoana.

El a adaugat ca s-a trecut de la "sultanatul din vremea lui Ponta" la "era Dragnea", in care sunt specifice "folosirea si abuzul de resurse publice pentru scopuri electorale si politice".

"Am trecut de la sultanat in vremea lui Ponta - sultanatul este, in lexiconul de politologie, administrarea unui stat prin intermediul familiei extinse - la o alta maniera de organizare a conducerii unui partid si, automat, a statului, pentru ca PSD e la guvernare, care este cea prin folosirea resurselor publice, ca resursa politica, ca resursa electorala si ca resursa de imbogatire si ca ratiune de a fi. Asta se numeste era Dragnea, folosirea si abuzul de resurse publice pentru scopuri electorale si politice. Pentru asta a fost si condamnat", a afirmat Mircea Geoana.

Liderul PSRO a declarat ca nu are "niciun fel de suparare abstracta cu PSD" si are foarte multi prieteni acolo in continuare.

"Sunt foarte multi oameni de calitate, oameni seriosi, oameni cinstiti, oameni buni profesionisti, pe care-i asteptam cu mare drag la noi la PSRO, dar eu nu pot sa tac atunci cand un partid important are de ales intre un condamnat si un inculpat pentru sefia partidului, direct sau prin surogati.

Eu nu pot sa tac atunci cand am introdus in PSD democratie pe scara larga - unii spun prea multa democratie - sa constat ca se alege un lider de partid cu 60 de voturi la 13. Despre ce vorbim aici? E vreo forma de partid social-democrat? Nu pot sa tac atunci cand Codul Fiscal este facut mai la dreapta decat propun liberalii. (...) Nu am cum sa nu constat faptul ca acesta nu mai este un partid social-democrat", a sustinut Geoana.

In opinia acestuia, PSD se indreapta catre "autodistrugere".

"Daca PSD doreste sa mearga in directia in care merge, sa fie sanatos, pana la urma nu poti sa ii faci bine cu forta", a conchis Geoana.

Liderul PSRO a participat, la Alba Iulia, la lansarea oficiala a filialei judete a partidului, care va fi condusa de consilierul judetean Ion Marincas, fost membru PPDD.

Liviu Dragnea a fost ales sef interimar al PSD, de membrii Comitetul Executiv al partidului, castigand astfel batalia impotriva Rovanei Plumb, obtinand 65 de voturi "pentru" la 18, in timp ce doua voturi au fost anulate.

