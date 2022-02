Un star din show-ul TV “90 de zile până la nuntă” a fost condamnat la 18 ani de închisoare

Show-ul TV, care e difuzat și în România de TLC, prezintă povestea celor care doresc să se căsătorească în SUA pe baza vizei K1.

După ce se cunosc prin intermediul rețelelor sociale sau se întâlnesc în afara SUA, partenerii străini merg în America și au la dispoziție 90 de zile pentru a se căsători sau a părăsi țara.

Una dintre vedetele sezonului 4, americanul Geoffrey Paschel, a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru răpire și atac violent împotriva fostei logodnice, Kirsten Wilson.

În iunie 2019, Geoffrey Paschel și-a lovit cu brutalitate fosta logodnică, apoi i-a interzis să părăsească domiciliul. Kirsten ar fi reușit să fugă când Geoffrey a adormit.

În 2020, Paschel a apărut în sezonul 4 din "90 de zile până la nuntă". El a mers în Rusia pentru a o cunoaște pe Varya Malina și s-a logodit cu aceasta.

Geoffrey Paschel a fost “suspendat” din show, tocmai pentru că intrase în vizorul justiției, însă Varya a venit în SUA pentru a fi alături de Paschel și cei doi au rămas împreună.

#90DayFiance star Varya Malina reacted after her fiance, Geoffrey Paschel, was sentenced to 18 years in prison on domestic violence charges.https://t.co/MgCdgFE5jd