Căpitanul Barbossa din filmul Pirații din Caraibe, actorul Geoffrey Rush, oaspete la un conac din Transilvania

Actorul Geoffrey Rush, celebru pentru rolul său din Pirații din Caraibe (căpitanul Hector Barbossa), s-a aflat miercuri la Colțești, în zona turistică a Văii Aiudului

El s-a oprit la Rimetea, unde a luat masa la Conacul Secuiesc din Colțești, un restaurant tradițional specific zonei, unde a fost primit cu prietenie.

”Am avut avut parte de vizita unui oaspete special” au transmis reprezentanții restaurantului, vizitat în trecut și de Nicholas Cage și Jeremy Irons. Geoffrey Rush s-a și fotografiat la conac, alături de angajați.

Zona din județul Alba este una dintre recomandările pe care organizatorii TIFF o fac oaspeților străini, care vor să vadă și altceva în afară de oraș. Conacul se inspiră estetic din arhitectura tradițională maghiară a satelor Rimetea și Colțești.

Actorul australian Geoffrey Rush se află în România în calitate de invitat special al TIFF.22.

Cariera de peste 40 de ani a actorului, care cuprinde roluri în câteva dintre cele mai premiate filme ale ultimelor decenii, dar și în seria fantasy Pirații din Caraibe, va fi celebrată la Cluj-Napoca, unde Geoffrey Rush va fi omagiat cu Premiul pentru Întreaga Activitate.

Geoffrey Rush, cunoscut în special pentru rolurile sale excentrice atât din filme și seriale, cât și din spectacole de teatru, este unul dintre cei mai aclamați actori australieni. Cariera lui în cinema a explodat cu rolul lui David Helfgott – pianistul atins de geniu care suferă de o cădere nervoasă devastatoare, dar reușește să se salveze – din Strălucire (Shine, r. Scott Hicks, 1996).

Filmul i-a adus recunoașterea globală, un premiu Oscar și numeroase alte distincții de top „Nu există jumătăți de măsură în memorabila interpretare a lui Rush. Helfgott e genul de personaj pe care nu-l poți portretiza just decât dacă-i intri complet pe sub piele.” (The Guardian). Strălucire va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului.

