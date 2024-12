Răspuns dur al Chinei după ce Biden a anunțat un nou ajutor militar pentru Taiwan. Armata insulei tocmia a primit primele tancuri noi după 30 de ani VIDEO

Beijingul a anunţat că se opune „ferm” noului ajutor american pentru apărare în valoare de 571 de milioane de dolari pentru Taiwan, insula democratică supusă unei presiuni militare chineze tot mai mari.

Potrivit cotidianului francez Le Figaro, „această decizie subminează grav suveranitatea şi interesele de securitate ale Chinei”, a declarat Ministerul chinez de Externe, precizând că se opune «ferm» acestei decizii.

Casa Albă a anunţat vineri că doreşte să trimită „bunuri şi servicii” militare pentru a „oferi asistenţă Taiwanului” în valoare de 571 de milioane de dolari (547 de milioane de euro), cu o lună înainte de plecarea preşedintelui Joe Biden. Biden aprobase deja un ajutor de 567 de milioane de dolari (543 de milioane de euro) în septembrie.

Departamentul de Stat a anunţat că a aprobat vânzarea de echipamente militare în valoare de 295 de milioane de dolari (282 de milioane de euro) către insulă. Diplomaţii chinezi au denunţat acest lucru drept o „încălcare a principiului «o singură Chină»”.

Săptămâna trecută, Taiwan a primit primul lot de tancuri Abrams M1A2T, o variantă specială pentru insula democratică. Sunt primele tancuri noi pe care taiwanezii le primesc în 30 de ani și sunt net superioare vechilor M60 aflate acum în dotare.

Taiwan has received its first batch of 38 x M1A2T Abrams tanks from the U.S., part of a total order of 108

Ads

This marks Taiwan’s first new tank delivery since the M60A3 tanks in 1994. pic.twitter.com/6KXoo2w6ra