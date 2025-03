Becali dezvăluie detalii de culise privind „marea împăcare” cu George Simion. ”Mi-a zis, nea Gigi, iartă-mă, am greşit. Asta nu înseamnă acum să mai fim tovarăşi”

Deputatul George Becali, care şi-a dat demisia recent din AUR, spune că liderul formaţiunii, George Simion, l-a sunat în urmă cu două zile să îşi ceară iertare după scandalul dintre ei.

”Eu l-am iertat, dar asta nu înseamnă să ne apucăm acum să mai fim tovarăşi”, a mai spus Becali. El a anunţat că până în momentul în care se stabileşte cine intră în turul doi el nu mai discută despre nicio susţinere.

George Becali a declarat la Digi 24 că a vorbit cu George Simion în urmă cu două zile, când acesta i-a dat un mesaj şi şi-a cerut iertare. ”Mi-a zis, nea Gigi, iartă-mă, am greşit. Până miercuri închid telefonul şi nu mai vorbesc cu nimeni, nici pe Tik Tok, ca să nu fiu ispitit. Asta am vorbit cu George Simion.(..) Eu l-am iertat, dar asta nu înseamnă să ne apucăm acum să mai fim tovarăşi. Adică, eu te iert, dar eu, ca să mai merg la drum cu tine, niciodată în viaţa ta”, a declarat Becali.

Deputatul a precizat că nu vrea să mai meargă pe acelaşi drum cu un om care a trădat.

”Eu am intrat în partid cu inima curată, am adus 4 sau 5 procente în plus, după care trădarea aţi văzut, discursul lui. E istorie, săracu. M-a trădat partidul, de fapt, pentru că partidul ăsta nu a fost creat, cum zicea Târziu, să fie locotenentul lui Georgescu”, a mai arătat George Becali.

George Becali l-a mai criticat și pe Călin Georgescu pentru comportamentul ciudat. ”El ce spune, că spune nebuniile alea, spune că crede în acele nebunii. Cred că a căzut într-o depresie, pentru că nu înţelege nici el de ce se poate întâmpla aşa ceva. El a intrat într-un joc, pe Tik Tok”, a mai spus Becali.

Becali a mai spus că, până în momentul în care se stabileşte cine intră în turul doi, el nu mai discută despre nicio susţinere. ”După aia, discutăm”, a mai spus Becali, precizând că în turul doi vor intra ”George Simion şi încă unul”.

