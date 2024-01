George Buhnici, despre amenda uriașă primită în Austria împreună cu o "amenințare cu închisoarea": "Am impresia că le face plăcere"

George Buhnici a anunțat într-o postare pe contul său de pe Facebook că a primit o amendă după ce a traversat Austria fără să plătească toate taxele de drum care nu erau semnalate corespunzător.

Acesta a publicat și adresa site-ului unde sunt indicate toate sectoarele de drum pentru care trebuie plătite taxe.

"305 EURO și o amenințare cu închisoarea dacă nu plătești de urgență. Asta am primit pentru că am traversat Austria spre Elveția acum un an. Aveam plătită taxa de drum, dar nu ajunge dacă ai vignette. În Austria trebuie să știi și segmentele de drum special și taxele lor, chiar dacă nu sunt toate clar marcate sau vizibile. Ți le las în comentarii ca să nu te ardă și pe tine. Am impresia că le face plăcere.

Apropo, poți lua și vignette online și la ei și la unguri.

PS: Oare noi trimitem amenzi prin poștă în străinătate? Ne permitem să amenințăm cu închisoarea austriecii care nu achită de urgență?"

"Amenințarea cu închisoarea e perfect normală"

În comentarii, unii cred că e normal să primească amendă, alții relatează cazuri asemănătoare petrecute în Austria.

"E o chestie perfect normală, ai greșit trebuie să plătești … România nu trimite sau nu scrie amenzi atunci când trebuiesc scrise, se dă dreptul și gata ai plecat mai departe, după câțiva km mor persoane nevinovate din cauza unuia care poate nu a luat amendă când a trebuit… e sistemul foarte bun... ai greșit, plătești. Că mai fac și ei din astea că nu au semnele vizibile ca să facă un ban, e altă treabă."

"Amenințarea cu închisoarea e perfect normală. Din câte știu și România are un cadru similar în care dacă nu plătești amendă și se ajunge la executare judecătorească, poți primi închisoare în cuantumul amenzii pe care - atenție! ai primit-o corect legal și pe care nu ai plătit-o.

Ah, one more thing: nimeni nu e "amenințat" cu închisoarea. Documentul explică simplu care e cadrul legal și ce urmează să se întâmple. Toate opțiunile sunt pe masă, rămâne să alegi."

"Am pățit și eu același lucru. A venit amendă prin poștă exact după un an de la tranzitarea Austriei….. și aveam vignetă plătită."

"Nu e amendă de vignetă"

"Asta nu e amendă de vignetă. E din zona unde sunt indicatoarele IGL care se referă la poluarea din zonele respective și unde trebuie respectată cu sfințenie viteză pentru a nu crește și mai mult concentrația de dioxid de carbon din aer. Pe zonele alea amenzile ajung și la 10000 de euro doar pentru depășirea vitezei. Ai scăpat ieftin."

"Eu am luat amendă, tot de anul trecut din martie, de 300 E că nu am lipit vignette pe geam și am avut-o pe bord. În discuția telefonică am fost informat că există poză cu mașină cu vignette pe bord, dar atâta timp cât nu este lipită...nu contează pentru ei. Trăiască democrația!".