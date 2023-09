Câți bani a pierdut George Buhnici după scandalul celulitei. "M-am gândit să mă întorc la țară"

În urmă cu un an, George Buhnici provoca un scandal imens în urma unor declarații pe care le-a făcut la adresa femeilor.

Buhnici a spus la un eveniment de la malul mării că femeile trebuie să meargă mai des pe la sala de sport pentru că bărbații vor să vadă piele fără vergeturi. Mai mult, el a dat-o ca exemplu pe soția lui, Lorena.

Trezindu-se cu un val de reacții negative, Buhnici a rămas și fără mare parte din sponsorii pe care îi avea la emisiunile online pe care le făcea. El a dezvăluit că peste trei sferturi dintre sponsori au refuzat să își mai asocieze imaginea cu el.

„Mai puțin de un sfert (n.r. - au rămas) Și să fii dat deoparte de oameni alături de care ai stat multă vreme este greu de îndurat. Cu toții tânjim după conexiune umană", a declarat el în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

Dacă sponsorii s-au retras, susținătorii au continuat să contribuie: "Dar aș vrea să cred că e o binecuvântare. Pentru că ne-a forțat să ne întoarcem la comunitate, acolo unde este cel mai greu să construiești și nouă ni s-au dublat încasările din donațiile membrilor între timp".

Pe Buhnici l-a bântuit și gândul retragerii definitive din spațiul public. „Da, m-am gândit și la emigrare, m-am gândit să mă întorc la țară'.

Ce a mai declarat Buhnici pe tema scandalului

Cel mai mare regret al meu este că a trebuit să sufere pentru prostia mea Lorena.

A fost cel mai greu an pentru mine. Va veni ziua când voi fi recunoscător pentru ce mi s-a întâmplat.(…) Era chestia de care aveam nevoie, nu la magnitudinea asta. Dar a ajutat pe toate planurile, pe unele nu. Dar per total e un mare plus. Simt că sunt în cel mai bun moment al carieriei. În sfârșit mi s-a dat vălul de pe ochi și pot să văd.

Mi-a luat foarte multă vreme să înțeleg că nu are rost să mă agăț de ce am vrut eu să spun, pentru că degeaba ești bine intenționat, dacă de pe urma acțiunilor tale se creează ceva rău.

N-am avut niciodată bani puși deoparte. La un moment dat, mi-am dat seama că dacă nu opresc șantierul, spre exemplu, noi dăm faliment.