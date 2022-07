La apropae două săptămâni de când a provocat un întreg scandal în urma declarațiilor despre femeile cu celulită și vergeturi care vin la plajă, George Buhnici a formulat o reacție, într-un videoclip pe canalul său de pe Youtube"

"În urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni am primit acuzații și chiar amenințări dintre cele mai dure. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare. O s-o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte în cap și fără nicio experiență de viață, ca și când aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură.

Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe.

Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar puțin euforic, datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă. Dar asta nu scuză nimic. Probabil, din dorința de a șoca și de a impresiona audiența, încă mai procesez tot ce se întâmplă, dintr-o tentativă total neinspirată de umor am reușit să fiu superficial și lipsit de empatie. Am jignit categorii întregi de oameni. Și am obținut, într-adevăr, un șoc. Dar acest șoc a fost în primul rând pentru mine și pentru familia mea, nu numai pentru public.

Vreau să îmi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de rațiune, i-am, și mai ales le-am, agresat prin limbaj, prin grobianism, și prin lipsă de politețe.

Așa cum ați aflat, am plătit și încă plătesc scump pentru acest episod care a făcut valuri pe internet.

În perioada următoare o să-mi reconsider prioritățile, să mă concentrez mai mult pe familie și pe lucrurile de care sunt pasionat.

Am învățat foarte multe din această situație extremă", a spus Buhnici.

