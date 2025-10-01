George Burcea ar fi într-o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub

După o relație intens mediatizată, Viviana Sposub a făcut publică, în aprilie, despărțirea de George Burcea. Vedeta a ales să împărtășească vestea printr-o postare sinceră pe rețelele sociale, explicând și motivele pentru care a păstrat discreția până în acel moment. Ulterior, au apărut zvonurile despre o nouă relație a Vivianei cu un cunoscut creator de conținut.

Recent, au apărut informații și despre viața amoroasă a actorului. Se pare că George Burcea a trecut peste despărțire și s-a implicat într-o nouă relație, care ar fi început în urmă cu aproximativ o lună. Conform Cancan.ro, partenera lui se numește Mădălina și este originară din Republica Moldova. Cei doi s-au întâlnit în salonul de tatuaje pe care tânăra îl deține în Pipera, unde i-a acoperit lui George modele mai vechi cu unul nou, pe tot antebrațul. Actorul a publicat recent câteva fotografii cu noile tatuaje și a lăudat munca partenerei sale.

„Ești superb de talentată! Mulțumesc pentru tot”, a scris George Burcea la postarea cu tatuajele.

Ads

Anterior, George Burcea a fost căsătorit cu Andreea Bălan. Cei doi s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, dar relația lor s-a încheiat la începutul anului 2020. Artista a confirmat atunci despărțirea printr-un mesaj public pe rețelele de socializare, după ce zvonurile despre separare circulau deja în presă. Cuplul are împreună două fiice, Ella și Clara.

În urmă cu ceva timp George Burcea a vorbit deschis despre relația actuală cu fosta sa soție, subliniind că între ei lucrurile s-au așezat, pentru binele copiilor. Actorul a declarat că se înțeleg bine de dragul copiilor.

„Avem o relație foarte bună, așa cum se poate după această situație. Nu sunt nici primul, nici ultimul din România care este în situația asta. Sunt sigur că, din păcate, sunt foarte familii care au această situație, dar important este ca noi să creștem într-un mediu sănătos, chiar dacă afectează, pentru că psihic afectează faptul că părinții sunt separați, dar cred că este ca și cealaltă parte, mama, cât și tatăl, să se înțeleagă cumva și să le ofere copiilor un gând bun către celălalt părinte, să le ofere o educație bună.”, a spus Burcea pentru știrile Antena Stars, conform Spynews.ro.

Ads