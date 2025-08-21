George Burcea, răspuns ironic după ce a fost înlocuit în serialul Wednesday: „Le-am cerut 5 milioane, ei îmi dădeau doar 4,9”

George Burcea a reacționat pentru prima dată după ce a fost înlocuit în sezonul 2 al serialului „Wednesday”. Personajul său din primul sezon, Lurch, este acum jucat de Joonas Suotamo, actor finlandez și fost baschetbalist profesionist, cunoscut și pentru rolul Chewbacca din „Star Wars: The Last Jedi”, „Solo: A Star Wars Story” și „The Rise of Skywalker”.

Serialul „Wednesday”, care a devenit rapid unul dintre cele mai populare titluri de pe Netflix, l-a avut inițial în distribuție pe George Burcea, alături de Victor Dorobanțu, interpretul lui „Thing” („Mânuță”). În timp ce Victor continuă să facă parte din producție, Burcea s-a reorientat către cinematografia românească.

La debutul sezonului 2, George Burcea a făcut o declarație cu tentă ironică, referindu-se la presupusele sume uriașe pe care le-ar fi cerut pentru a rămâne în serial. În mod oficial, pe site-urile de specialitate și pe blogurile dedicate, s-a vehiculat că actorul a fost înlocuit din motive financiare, fiindcă ar fi solicitat 300.000 de dolari pe episod.

„Am cerut 5 milioane de dolari, plus un milion de dolari per persoană care vede filmul. Ca să-mi iau oi și găini. Vreau să mă retrag la țară, să mănânc sănătos. Și să-mi trimit copiii la facultăți scumpe în America sau Europa. Nu ne-am înțeles. Eu voiam 5, ei îmi dădeau doar 4,9′, a declarat George Burcea pentru Cancan.

În prezent, actorul se concentrează pe filme românești și poate fi văzut în producțiile „Miorița de la capăt” și comedia „Vasile și nava spațială”, recent lansate în cinematografe.

