George Burcea, răspuns ironic după ce a fost înlocuit în serialul Wednesday: „Le-am cerut 5 milioane, ei îmi dădeau doar 4,9”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 21 August 2025, ora 11:59
185 citiri
George Burcea, răspuns ironic după ce a fost înlocuit în serialul Wednesday: „Le-am cerut 5 milioane, ei îmi dădeau doar 4,9”
George Burcea a vorbit despre plecarea din Wednesday FOTO: Instagram/ George Burcea

George Burcea a reacționat pentru prima dată după ce a fost înlocuit în sezonul 2 al serialului „Wednesday”. Personajul său din primul sezon, Lurch, este acum jucat de Joonas Suotamo, actor finlandez și fost baschetbalist profesionist, cunoscut și pentru rolul Chewbacca din „Star Wars: The Last Jedi”, „Solo: A Star Wars Story” și „The Rise of Skywalker”.

Serialul „Wednesday”, care a devenit rapid unul dintre cele mai populare titluri de pe Netflix, l-a avut inițial în distribuție pe George Burcea, alături de Victor Dorobanțu, interpretul lui „Thing” („Mânuță”). În timp ce Victor continuă să facă parte din producție, Burcea s-a reorientat către cinematografia românească.

La debutul sezonului 2, George Burcea a făcut o declarație cu tentă ironică, referindu-se la presupusele sume uriașe pe care le-ar fi cerut pentru a rămâne în serial. În mod oficial, pe site-urile de specialitate și pe blogurile dedicate, s-a vehiculat că actorul a fost înlocuit din motive financiare, fiindcă ar fi solicitat 300.000 de dolari pe episod.

„Am cerut 5 milioane de dolari, plus un milion de dolari per persoană care vede filmul. Ca să-mi iau oi și găini. Vreau să mă retrag la țară, să mănânc sănătos. Și să-mi trimit copiii la facultăți scumpe în America sau Europa. Nu ne-am înțeles. Eu voiam 5, ei îmi dădeau doar 4,9′, a declarat George Burcea pentru Cancan.

În prezent, actorul se concentrează pe filme românești și poate fi văzut în producțiile „Miorița de la capăt” și comedia „Vasile și nava spațială”, recent lansate în cinematografe.

Monica Bîrlădeanu, vacanță de vis în Bali alături de familie: „Se anunță plină de aventură” VIDEO
Monica Bîrlădeanu, vacanță de vis în Bali alături de familie: „Se anunță plină de aventură” VIDEO
Monica Bîrlădeanu trăiește momente de neuitat în Bali, unde a ajuns cu toată familia și a început deja explorarea insulei indoneziene. „Am ajuns aseară în Bali și astăzi am făcut un...
Nunta Otiliei, cu întorsătură de ultim moment: rochia de mireasă, schimbată chiar înainte de marele eveniment
Nunta Otiliei, cu întorsătură de ultim moment: rochia de mireasă, schimbată chiar înainte de marele eveniment
Otilia, cunoscută pentru piesa Bilionera, se pregătește să spună „da” și în fața invitaților, după ce cununia civilă a avut loc în 2023, în Turcia. Artista și soțul ei, Bekir...
#George Burcea, #Wednesday, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Marturii cutremuratoare ale parintilor fetei care s-a sinucis impreuna cu iubitul pe autostrada: "Se iubeau foarte mult si le era frica"
a1.ro
Ispita Teo, mesaj transant! A fost sau nu regizat momentul de pasiune petrecut intre el si Ella in baie, la Insula Iubirii
DigiSport.ro
A spus totul! Emma Raducanu a vazut ce a postat Alcaraz si i-a dat o replica de trei cuvinte, in limba spaniola

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Burcea, răspuns ironic după ce a fost înlocuit în serialul Wednesday: „Le-am cerut 5 milioane, ei îmi dădeau doar 4,9”
  2. Monica Bîrlădeanu, vacanță de vis în Bali alături de familie: „Se anunță plină de aventură” VIDEO
  3. Bătaie pentru „strips de pui” pe un vas de croazieră. Zeci de oameni, aflați la coadă la mâncare, au început să își împartă pumni și picioare VIDEO
  4. Primele imagini din noul sezon „Emily in Paris” au fost dezvăluite
  5. Prințul William nu vrea împăcarea cu Prințul Harry. Meghan Markle, acuzată că a distrus încrederea în familie
  6. Horoscop zilnic. Joi, 21 august. Zodia care ar putea suferi un accident
  7. Bancul zilei: Ce îți prelungește viața cu 5 ani
  8. Ponturile unei jurnaliste de călătorii care s-a mutat în Franța. "E timpul să renunți la Parisul supraevaluat". Locurile incredibile pe care ar trebui să le vizitezi, în schimb
  9. Cele mai cunoscute sloturi Megaways
  10. Cinci alimente pe care nu ar trebui niciodată să le depozitezi în ușa frigiderului