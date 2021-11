Editura care a publicat cartea fostului soț al Andreei Bălan retrage volumele de pe piață după ce actorul a instigat la violență împotriva femeilor: ”Dacă nu e ciorba fierbinte, băteți-le, bro”

Editura Hyperliteratura, care publicase cartea lui George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, a anunțat retragerea volumelor de pe piață după ce actorul a instigat la violență împotriva femeilor într-un video postat pe Instagram.

Paradoxal, cartea pe care a publicat-o, ”Scrisoare către Ceaușescu”, tratează fix violența domestică, pe care o blamează.

”În urma instigărilor la violență împotriva femeilor aduse de actorul și scriitorul George Burcea, autorul romanului „Scrisoare către Ceaușescu”, editura Hyperliteratura a decis retragerea de piață a cărților sale. Această hotărâre vine ca un gest firesc împotriva promovării unor astfel de comportamente publice, paradoxal, vorbind despre o carte care tratează exact violența domestică.

Chiar în dimineața acestei zile, scriitorul Andrei Ruse, directorul Hyperliteratura și redactorul acestei cărți, a postat public un mesaj prin care s-a dezis ferm de declarațiile agresive ale lui George Burcea”, a anunțat editura Hyperliteratura.

Burcea: ”Vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme”

George Burcea a spus pe Instagram că femeile trebuie să fie bătute dacă ciorba nu e caldă în momentul în care bărbatul ajunge acasă.

”Și nu ca instigare, dar fraților, dacă le place mai mult un bărbat care le bate decât unul care le ajută în casă, dați-le ce merită, bro.

Vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace (…) Vă doresc capace in cap pentru că se pare că asta meritați, sincer. Unele femei asta merită, bro. (…) Bărbați, bateți-le. Dacă nu e ciorba fierbinte, sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, că asta merită probabil, iertați-mă”, a spus fostul soț al Andreei Bălan.

Filmarea a fost ulterior ștearsă.

Reacția lui George Burcea

Câteva ore mai târziu, George Burcea și-a cerut scuze și a spus că îi este rușine de ceea ce a spus.

„Am avut o reacție de care îmi este foarte rușine. Am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste, nici mie și niciunei femei”, a transmis actorul, într-un mesaj amplu pe Instagram.

El a adăugat că nu consideră că femeile „merită să fie agresate fizic sau verbal de partenerii lor, indiferent de situație” și a menționat că s-a lăsat mânat de un moment de furie.

”Înțeleg de ce este complet greșit ceea ce am spus și înțeleg că cele spuse de mine la furie nu au făcut altceva decât să contribuie la o gândire toxică și bolnavă. Îmi pare foarte rău și nu pot face altceva decât să îmi cer iertare și să mă educ mai mult pe acest subiect”, mai spune Burcea.

Actorul susține că înțelege „durerea femeilor care trec prin violență domestică zi de zi și care își protejează agresorii” și susține că va continua să lupte împotriva violenței domestice.

„Vreau să ajut, în niciun caz nu îmi doresc să fiu parte din problemă. Asta mi-am dorit dintotdeauna, să ajut, dar intenția nu justifică în niciun fel cuvintele pe care le-am folosit. Voi continua să lupt împotriva violenței domestice, iar cu siguranță greșeala pe care am făcut-o m-a determinat să înțeleg mai bine gravitatea acestui subiect”, concluzionează George Burcea.

