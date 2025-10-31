Actorul George Burcea vrea să conducă Bucureștiul, după ce a instigat la violență împotriva femeilor: „Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, bateți-le, bro”

Autor: Andreea Deaconescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 08:23
442 citiri
Actorul George Burcea vrea să conducă Bucureștiul, după ce a instigat la violență împotriva femeilor: „Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, bateți-le, bro”
George Burcea FOTO Captură video Facebook/George Burcea

Actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său din serialul „Wednesday”, dar și pentru numeroasele scandaluri care i-au marcat ultimii ani, a anunțat că intră în politică. Într-o filmare publicată pe Facebook și realizată în New York, Burcea a declarat că va candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT). Tonul degajat, limbajul familiar și declarația „Pentru că pot” au transformat momentul într-un prilej de controverse, întrucât trecutul actorului ridică semne de întrebare asupra imaginii pe care vrea s-o promoveze acum: aceea a unui „om nou”, capabil să schimbe România.

„Salutare bucureștene, ce faci? Tot în trafic? (…) Sper totuși că astă-seară, când ajungi acasă, să găsești apă fierbinte, să nu trebuiască să verși ciorba ca să încălzești o oală de apă”, a spus Burcea în înregistrarea video, încercând să se apropie de problemele cotidiene ale oamenilor. „Sunt actor și da, am hotărât să las frumusețea de New York și să mă întorc în București. De ce? Pentru că eu pot. Și dacă eu pot, poți și tu”, a adăugat el.

De la ecran la urne

Intrarea lui George Burcea în politică marchează o schimbare radicală de direcție pentru actorul care, până nu demult, era parte dintr-un proiect Netflix semnat de Tim Burton. În primul sezon al serialului „Wednesday”, Burcea a interpretat rolul majordomului Lurch, însă în sezonul al doilea a fost înlocuit cu actorul finlandez Joonas Suotamo, cunoscut din franciza „Star Wars”.

Oficial, Burcea a invocat „motive personale și manageriale” pentru retragerea din distribuție, însă surse din producție au afirmat că actorul ar fi cerut un onorariu de aproximativ 300.000 de euro pe episod – o sumă considerată exagerată chiar și pentru o producție de talia Netflix. În lipsa unui acord financiar și după o presupusă neînțelegere cu regizorul Tim Burton privind conturarea personajului, Burcea a fost scos din distribuție.

Umbra scandalurilor și a declarațiilor violente

Înainte de a-și anunța candidatura, George Burcea s-a confruntat cu o serie de episoade care i-au afectat serios imaginea publică. În urmă cu cinci ani, actorul a fost prins de polițiști conducând sub influența drogurilor, fapt pe care l-a recunoscut ulterior într-un interviu. „Episodul cu stupefiante, da, a fost real! (…) Îmi pare rău că s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să îmi dea o lecție”, spunea Burcea în 2021, în podcastul „În oglindă”.

Dar cel mai grav episod a avut loc în mediul online, când actorul a postat un live pe Instagram în care afirma că „unele femei merită să fie bătute de bărbați”. „Și nu ca instigare, dar fraților, dacă le place mai mult un bărbat care le bate decât unul care le ajută în casă, dați-le ce merită, bro!”, spunea actorul într-o filmare, vizibil nervos.

„Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați. (…) Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, bateți-le, bro, că asta merită probabil”, a continuat el, într-o tiradă care a provocat indignare pe rețelele de socializare. Postarea a fost ulterior ștearsă.

Ironia este că Burcea este autorul unui roman despre violența domestică, un detaliu care a făcut ca reacțiile publice să fie cu atât mai vehemente. Mulți au văzut în mesajele sale un exemplu de hipocrizie, mai ales că discursul său de campanie vorbește despre „eliberarea României” și „schimbarea generației tinere”.

POT merge pe mâna unui actor la Primăria Capitalei. George Burcea a fost prins drogat la volan în urmă cu 5 ani VIDEO
POT merge pe mâna unui actor la Primăria Capitalei. George Burcea a fost prins drogat la volan în urmă cu 5 ani VIDEO
Actorul George Burcea, fostul soț al cântăreței Andreea Bălan, a anunțat joi, 30 octombrie, pe rețelele sociale, că intră în cursa pentru funcția de primar al Capitalei. El o va face...
Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT
Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, 29 octombrie, înființarea unei comisii de anchetă cu privire la cauzele și responsabilitățile legate de explozia blocului de pe...
#George Burcea, #pot, #Anamaria Gavrila , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Schimbare de ton la Kremlin: Lansarile Poseidon si Burevestnik nu au fost "teste nucleare"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
PATRU barbati s-au napustit asupra lui Andrei, in plina strada! Imaginile au fost facute publice. Surprinzator: ce a facut victima

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sediul AUR din București a fost vandalizat. ”Valurile de ură împrăștiate de partidele neomarxiste împotriva patrioților împing lumea la infracțiuni”
  2. Actorul George Burcea vrea să conducă Bucureștiul, după ce a instigat la violență împotriva femeilor: „Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, bateți-le, bro”
  3. Grindeanu se plânge că nu are concurență pentru șefia PSD. „Să ştiţi că mi-am dorit”. Cum explică președintele interimar lipsa unui contracandidat
  4. Cine e de vină că SUA retrag soldați din România. Analiză la rece. „România nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump”
  5. Record în Parlament. Cea mai sprijinită lege de la Revoluție încoace va crește pedepsele pentru infracțiunile care au scos zeci de mii de oameni în stradă
  6. Coaliția de guvernare ar fi acceptat scăderea numărului de parlamentari cu 10 sută, susține vicepremierul Tanczos Barna. De ce nu se poate reduce până la 300
  7. Care este singurul politician de după 1989 care nu vorbeşte despre el, în opinia lui Andrei Pleşu. Pe cine vede la polul opus. "Lucrează harnic la propriul portret"
  8. Dragoş Anastasiu, mesaj pentru Oana Gheorghiu, cea care i-a luat locul de vicepremier: "Oana e o competiţie care îi sperie. Greşelile ei vor fi vânate. O să-i fie foarte greu"
  9. Competitorii cei mai puternici la București: „Sperietoarea va fi fie PSD, fie candidatul sau candidații suveraniști”
  10. Cât de aproape suntem de un guvern minoritar, în contextul „teatrului politic jucat” de PSD: „Politicienii români au dat des dovadă de inconștiență”