Actorul George Burcea vrea să conducă Bucureștiul, după ce a instigat la violență împotriva femeilor: „Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, bateți-le, bro”

Actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său din serialul „Wednesday”, dar și pentru numeroasele scandaluri care i-au marcat ultimii ani, a anunțat că intră în politică. Într-o filmare publicată pe Facebook și realizată în New York, Burcea a declarat că va candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT). Tonul degajat, limbajul familiar și declarația „Pentru că pot” au transformat momentul într-un prilej de controverse, întrucât trecutul actorului ridică semne de întrebare asupra imaginii pe care vrea s-o promoveze acum: aceea a unui „om nou”, capabil să schimbe România.

„Salutare bucureștene, ce faci? Tot în trafic? (…) Sper totuși că astă-seară, când ajungi acasă, să găsești apă fierbinte, să nu trebuiască să verși ciorba ca să încălzești o oală de apă”, a spus Burcea în înregistrarea video, încercând să se apropie de problemele cotidiene ale oamenilor. „Sunt actor și da, am hotărât să las frumusețea de New York și să mă întorc în București. De ce? Pentru că eu pot. Și dacă eu pot, poți și tu”, a adăugat el.

De la ecran la urne

Intrarea lui George Burcea în politică marchează o schimbare radicală de direcție pentru actorul care, până nu demult, era parte dintr-un proiect Netflix semnat de Tim Burton. În primul sezon al serialului „Wednesday”, Burcea a interpretat rolul majordomului Lurch, însă în sezonul al doilea a fost înlocuit cu actorul finlandez Joonas Suotamo, cunoscut din franciza „Star Wars”.

Ads

Oficial, Burcea a invocat „motive personale și manageriale” pentru retragerea din distribuție, însă surse din producție au afirmat că actorul ar fi cerut un onorariu de aproximativ 300.000 de euro pe episod – o sumă considerată exagerată chiar și pentru o producție de talia Netflix. În lipsa unui acord financiar și după o presupusă neînțelegere cu regizorul Tim Burton privind conturarea personajului, Burcea a fost scos din distribuție.

Umbra scandalurilor și a declarațiilor violente

Înainte de a-și anunța candidatura, George Burcea s-a confruntat cu o serie de episoade care i-au afectat serios imaginea publică. În urmă cu cinci ani, actorul a fost prins de polițiști conducând sub influența drogurilor, fapt pe care l-a recunoscut ulterior într-un interviu. „Episodul cu stupefiante, da, a fost real! (…) Îmi pare rău că s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să îmi dea o lecție”, spunea Burcea în 2021, în podcastul „În oglindă”.

Ads

Dar cel mai grav episod a avut loc în mediul online, când actorul a postat un live pe Instagram în care afirma că „unele femei merită să fie bătute de bărbați”. „Și nu ca instigare, dar fraților, dacă le place mai mult un bărbat care le bate decât unul care le ajută în casă, dați-le ce merită, bro!”, spunea actorul într-o filmare, vizibil nervos.

„Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați. (…) Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, bateți-le, bro, că asta merită probabil”, a continuat el, într-o tiradă care a provocat indignare pe rețelele de socializare. Postarea a fost ulterior ștearsă.

Ironia este că Burcea este autorul unui roman despre violența domestică, un detaliu care a făcut ca reacțiile publice să fie cu atât mai vehemente. Mulți au văzut în mesajele sale un exemplu de hipocrizie, mai ales că discursul său de campanie vorbește despre „eliberarea României” și „schimbarea generației tinere”.

Ads