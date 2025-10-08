A venit pedeapsa pentru antrenorul naționalei României după ce acesta și-a ieșit din minți și a făcut un gest necugetat

A venit pedeapsa pentru antrenorul naționalei României după ce acesta și-a ieșit din minți și a făcut un gest necugetat
George Buricea FOTO Prosport.ro

Selecționerul naționalei de handbal a României, George Buricea, și-a lovit un jucător în timpul unui meci de campionat.

Momentele tensionate au avut loc la partidă dintre CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara, disputată în cadrul Ligii Naționale de handbal masculin.

Antrenorul oaspeților și selecționerul echipei naționale, George Buricea (46 de ani), a fost surprins de camerele de filmat în timp ce l-a lovit cu pumnul pe propriul jucător, pivotul sârb Zoran Nikolic (34 de ani), chiar la marginea terenului.

Incidentul a avut loc în repriză secundă, într-un moment de maximă tensiune, după ce echipa din Vaslui reușise să se desprindă la patru goluri. Vizibil iritat de evoluția elevilor săi, Buricea a avut o altercație cu Nikolic, care a degenerat rapid în violență fizică.

Potrivit frh.ro, Comisia de Disciplină a stabilit:

„Sancționarea domnului BURICEA George Ionuț (S.C.M. POLITEHNICA TIMIȘOARA) cu suspendare din activitatea handbalistică pentru 6 (șase) jocuri, începând cu data de 08.10.2025 și penalitate pecuniară în cuantum de 5.000 (cinci mii) lei, dată limită de achitare 06.11.2025, pentru bruscarea propriului jucător, conform art. 45.4 lit. b) Punct 1 și 2, coroborat cu art. 45.5 cu aplicarea art. 36.1 lit. k) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2025 – 2026”.

