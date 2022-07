Dupa Irak, Bush a facut o vizita-surpriza si in Afganistan

Dupa o vizita de adio in Irak, George W. Bush a sosit luni in Afganistan intr-o vizita-surpriza in cursul careia a confirmat sustinerea americana pentru presedintele Hamid Karzai si a avertizat ca "lupta va fi lunga".

"Ma aflu in Afganistan pentru a-i spune 'multumesc' presedintelui Karzai, pentru a spune poporului afgan ca Statele Unite sunt alaturi de el si vor ramane alaturi de el", a spus Bush, citat de AFP.

"Eu si poporul afgan suntem foarte mandri", a spus Karzai, primindu-l pe Bush. El a precizat ca de mult incearca sa-l faca pe liderul american sa vina la Kabul.

Air Force One a aterizat duminica noapte la baza din Bagram, unde a fost primit de generalul David McKiernan, comandantul fortelor internationale din Afganistan.

Bush a sosit din Irak, unde a avut o vizita de adio, cu cinci saptamani de retragerea din functie.

Ads