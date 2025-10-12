Presedintele american multumeste celor care-au ajutat la eliberarea lui Jill Carroll

In cadrul unei recente intalniri cu presedintele mexican Vicente Fox si premierul canadian Stephen Harper, George W. Bush a salutat joi eliberarea ziaristei Jill Carroll dupa aproape trei luni de captivitate in Irak si a multumit "celor care au muncit din greu pentru eliberarea" ostaticei americane in varsta de 28 de ani.

La randul sau, Secretarul de stat Condoleezza Rice, aflata la Berlin, a exprimat "incantarea si usurarea SUA, a americanilor si, cu siguranta, a intregii lumi" la aflarea acestei vesti.

Jill Carroll, reporter pentru Christian Science Monitor, a declarat ca nu a fost lovita si ca a stat intr-o "camera confortabila", cu acces la baie, si chiar la televizor intr-o anume ocazie.

Jurnalista americana a fost eliberata cu ajutorul oficialilor irakieni insarcinati cu aceasta misiune si a fost "predata" unor responsabili ai Partidului islamic irakian, una din principalele formatiuni sunite din Irak.

Dupa patru luni de captivitate, fortele speciale au mai salvat trei pacifisti crestini.

