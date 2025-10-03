Cu o palarie de cowboy, Bush a cantat adio Washington-ului

Autor: Elena Enache
Duminica, 09 Martie 2008, ora 13:50
Presedintele american George W. Bush s-a dat din nou in spectacol sambata seara, cand, cu o palarie de cowboy pe cap, a intrepretat un cantec prematur de adio pentru Washington, comenteaza Reuters.

Desi nu este pentru prima data cand George W. Bush isi surprinde audienta, recitalul de la dineul anual Gridiron reprezinta o premiera, sustinuta probabil cu ocazia incheierii mandatului sau, in ianuarie 2009.

Cantecul interpretat de liderul de la Casa Alba, nu fara mici devieri de la linia melodica, se refera la ferma sa din Crawford Texas si la cainele sau, Barney.

"Si acolo, sa ma intampine, sunt mama, tata, ma uit pe peluza si vine Barney, inima de aur si respiratie de miere; este bine sa atingi iarba de acasa", interpreteaza presedinele american.

"Acea veche Casa Alba este in urma, sunt din nou lipsit de griji, nu trebuie sa ma ingrijorez pentru o criza la Phenian. Ma uit pe peluza, Dick Cheney merge cu documente pe care le-a strans, este bine sa atingi iarba de acasa", mai spune melodia.

