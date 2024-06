Perlele lui George W. Bush

George W. Bush a imbogatit limba engleza cu numeroase perle, mitul cow-boy-ului texan mai putin familiarizat cu limba literara s-a confirmat, iar frazele celebre ale presedintelui au invadat presa.

Iata cateva "perle" ale presedintelui american, preluate de AFP:

- Despre terorism si razboi:

"Vreau doar sa stiti ca, atunci cind vorbim despre razboi, de fapt vorbim despre pace" (Washington, 18 iunie 2002).

"Inamicii nostri inoveaza, sunt plini de resurse. Si noi. Ei nu se opresc niciodata sa se gandeasca la noi mijloace de a ne distruge tara si pe compatriotii nostri. Nici noi" (Washington, 5 august 2004).

"Cand am facut campanie aici in 2000, am spus: vreau sa fiu un presedinte pe timp de razboi. Niciun presedinte nu vrea sa fie presedinte pe timp de razboi. Insa eu nu sunt unul dintre ei" (Des Moines, 26 octombrie 2006)

- Despre relatiile internationale:

"De un secol si jumatate, America si Japonia formeaza una dintre cele mai durabile aliante ale timpurilor moderne" (Tokyo, 18 februarie 2002).

"Imi aduc aminte ca m-am intalnit cu mama unui copil care fusese rapit de nord-coreeni chiar aici in Biroul Oval" (Washington, 26 iunie 2008).

- Despre mediu:

"Stiu ca omul si pestele pot coexista pasnic" (Saginaw, Michigan, 29 septembrie 2000)

- Despre imigratie:

"Cei care penetreaza ilegal tara violeaza legea" (Tucson, Arizona, 28 noiembrie 2005)

- Despre educatie:

"Se pune destul de rar urmatoarea intrebare: oare copiii nostri invata?" (Carolina de Sud, 11 ianuarie 2000)

- Despre sanatate:

"Prea multi medici buni au incetat sa lucreze. Sunt prea multi ginecologi care nu sunt in masura sa-si exercite dragostea pentru femei in aceasta tara" (6 septembrie 2004)

- Despre biotehnica:

"Senatul Statelor Unite va comite o greseala daca va lasa o clona umana sa iasa din aceasta camera" (Washington, 10 aprilie 2002)

