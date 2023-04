Sa radem cu George Bush la summit-ul "MATO"

Gafeur de meserie, presedintele american nu s-a dezis nici in Romania. Washington Post i-a contorizat erorile de exprimare ale lui George W. Bush la summit-ul NATO.

La discursul matinal tinut la Bucuresti, Bush a incurcat de cateva ori vorbele textului, iar stenografii Casei Albe, care sunt obligati sa ii inregistreze fiecare vorba rostita in public, n-au putut face altceva decat sa puna [sic] (astfel, ca atare, in limba latina, n.r.) peste tot in transcriptul discursului.

Pentru inceput, Bush a vorbit despre "MATO" in loc de NATO: "Primirea lor in MATO [sic] -in Membership Action Plan, ar trimite un semnal catre cetatenii acestor tari ca daca vor continua pe calea democratiei si reformei, vor fi primiti in institutiile Europei".

A urmat un dezacord: "Afganistanul este cea mai indrazneata si ambitie [sic] misiune din istoria NATO".

Dupa aceea, confuzia: "Alianta noastra trebuie sa-si mentina hotararea si sa termine lupta din NATO [sic]".

Bush prefera ca in vizitele in strainatate sa tina conferinte de tipul "doi si doi", adica reporterii din ambele tari primesc fiecare dreptul de a pune doua intrebari, ambilor presedinti. Dupa ce a raspuns la ultima intrebare, Bush a terminat evenimentul de presa fara a mai astepta ca si Basescu sa raspunda la intrebare.

"Va multumesc foarte mult", a spus liderul american, dupa care a dat sa plece. "O secunda", l-a corectat Basescu. "A, mai aveti...", a spus Bush. "O secunda", a repetat Basescu. "Nu a terminat", a inteles in sfarsit Bush.

Ads

"Nici nu e de mirare ca Basescu voia sa raspunda la intrebare - se referea la frustrarea romanilor cu privire la vizele pentru Statele Unite. Ar trebui sa fie multumit ca Romania este deja membru al MATO [sic]", conchide ironic jurnalistul american citat de Gandul online.

In plus, joi presedintele american a destins atmosfera tensionata de la summit, comparand efectul produs de recenta vizita in Statele Unite a omologului sau francez Nicolas Sarkozy (numit uneori de presa si "presedintele bling-bling"), cu "ultima incarnare a lui Elvis" Presley, potrivit declaratiei unui oficial american.