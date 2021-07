A murit fostul ministru George Ciamba, ambasador al Romaniei in Grecia

Din functia de ministru al MAE, Ciamba a gestionat prima Presedintie romana a Consiliului UE.Anterior, diplomatul a fost secretar de stat pentru Afaceri Bilaterale si Strategice in Spatiul Euroatlantic, intre ianuarie 2017 si noiembrie 2018. Totodata, a mai fost ambasador al Romaniei in Grecia intre 2005 si 2012 si ambasador in Turcia intre 1999 si 2003.A primit in anul 2000 Ordinul Meritul National in Grad de Comandor - acordat de Presedintele Romaniei, Emil Constantinescu , iar in 2012 a primit ordinul Marea Cruce a Ordinului Phoenix , acordat de Presedintele Republicii Elene.