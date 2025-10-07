George Clooney s-a mutat cu familia în Franța. Ce a stat la baza deciziei: „Eram îngrijorat”

Actorul şi activistul democrat George Clooney Foto: Captură video YouTube/60 Minutes

George Clooney și soția sa, Amal, au ales să se retragă din tumultul Hollywoodului pentru a duce o viață liniștită alături de copiii lor, departe de agitația lumii mondene. Cei doi s-au mutat într-o fermă din Franța, unde actorul spune că le-a oferit gemenilor săi o copilărie echilibrată și lipsită de presiunea celebrității.

Mutarea în Europa, făcută în urmă cu câțiva ani, s-a dovedit a fi una dintre cele mai inspirate decizii din viața actorului. „Da, suntem foarte norocoși. Știi, locuim la o fermă în Franța”, a declarat Clooney. „Am petrecut o mare parte din copilăria mea la o fermă, iar ca puști uram ideea asta cu totul. Dar acum, pentru ei, e altceva, nu stau pe iPad-urile lor, știi? Mănâncă la masă cu adulții și trebuie să-și ducă farfuriile. Au o viață mult mai bună”, a spus starul într-un interviu acordat revistei Esquire.

Actorul a explicat că viața în Los Angeles nu i s-a părut potrivită pentru a-și crește copiii. „Eram îngrijorat în legătură cu a-i crește pe copiii noștri în Los Angeles, în cultura Hollywoodului”, a declarat Clooney. „Simțeam că nu vor avea niciodată un start corect în viață. În Franța, lor nu le pasă deloc de faimă. Nu vreau ca ei să meargă pe stradă îngrijorați din cauza paparazzi. Nu vreau să fie comparați cu copiii altor vedete”, a adăugat el.

George și Amal Clooney, căsătoriți din 2014, au devenit părinți trei ani mai târziu. Gemenii lor, Alexander și Ella, împlinesc în acest an 8 ani. „Amal și cu mine ne bucurăm cu adevărat de viață. Copiii noștri au 7 ani, iar ei urmează să împlinească 8, ceea ce e o vârstă grozavă. Sunt foarte curioși și amuzanți”, a spus actorul într-un interviu pentru emisiunea Morning de la CBS.

În plan profesional, Clooney se pregătește pentru lansarea noului său film, Jay Kelly, care a avut premieră mondială la Festivalul de Film de la Veneția. Producția, care va fi difuzată pe Netflix începând cu 5 decembrie, spune povestea unui actor celebru care, la 60 de ani, trece printr-o criză personală în timp ce călătorește în Italia pentru a primi un premiu onorific.

