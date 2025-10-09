George Clooney dezvăluie că filmul „Ocean’s 14” a primit aprobarea de buget și ar putea intra în producție anul viitor, cu Brad Pitt și Julia Roberts printre protagoniști

George Clooney a declarat recent pentru E! News că „Ocean’s 14” va fi probabil filmat anul viitor, cu revenirea în distribuţie a vedetelor originale ale francizei Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon şi Don Cheadle.

Câştigătorul premiului Oscar a dezvăluit în 2023 pentru prima dată că există un scenariu „grozav” pentru „Ocean’s 14”. Variety a relatat la începutul acestui an că regizorul filmelor „The Fall Guy” şi „Bullet Train”, David Leitch, se va alătura echipei pentru a regiza continuarea filmului poliţist.

„Tocmai am obţinut aprobarea bugetului la Warner Bros. şi încercăm să punem totul la punct”, a confirmat Clooney. „Este doar o chestiune de programare, deci trebuie doar să stabilim data de începere. Probabil vom începe filmările în aproximativ nouă sau zece luni”.

Când a fost întrebat dacă este încântat să se reîntâlnească cu Brad Pitt pe marele ecran, Clooney a răspuns: „Da, Brad, Matt, Don şi Julia. Am luat cina aseară cu Julia. Toţi sunt încă prieteni foarte dragi. Aşadar, şansa de a lucra împreună ar fi distractivă”.

Trilogia originală „Ocean’s”, regizată de Steven Soderbergh, a debutat în 2001 cu „Ocean’s Eleven”, un film apreciat de critici şi un succes comercial, cu încasări de peste 450 de milioane de dolari la box-office-ul mondial. Franciza a continuat cu „Ocean’s Twelve” (362 de milioane de dolari) în 2004 şi „Ocean’s Thirteen” (311 milioane de dolari) în 2007. Un spin-off, „Ocean’s 8” din 2018, a avut-o în rol principal pe Sandra Bullock în rolul surorii lui Danny Ocean, interpretat de George Clooney, alături de Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling şi Anne Hathaway. Filmul a încasat 297 de milioane de dolari la nivel mondial.

Clooney a declarat pentru Uproxx în 2023 că „avem un scenariu foarte bun pentru un alt film din seria „Ocean's”, aşa că s-ar putea să mai facem unul. De fapt, este un scenariu excelent”.

Când a fost întrebat dacă scenariul era pentru un potenţial „Ocean’s 14”, Clooney a răspuns: „Păi... nu vreau să-l numesc aşa... Adică, ideea este cam ca în „Going in Style”.

Clooney se referea la comedia din 1979 a lui Martin Brest, în care au jucat George Burns, Art Carney, Lee Strasberg şi Charles Hallahan. Zach Braff a refăcut filmul în 2017, cu o distribuţie care i-a inclus pe Morgan Freeman, Michael Caine şi Alan Arkin. Intriga se concentrează pe trei persoane în vârstă care se aliază pentru a da o spargere.

Indiferent ce va fi „Ocean’s 14”, acest film este distinct faţă de prequelul francizei despre care s-a vorbit anterior şi care se aşteaptă să îi aibă în distribuţie pe Margot Robbie şi Ryan Gosling, favoriţii din „Barbie”. Regizorul Jay Roach şi scenarista Carrie Solomon sunt implicaţi în prequel, care se aşteaptă să se desfăşoare în Europa anilor 1960.

