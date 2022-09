George Clooney, declarație de dragoste pentru Amal după opt ani de căsătorie: soția celebrului actor este mai tânără cu 17 ani

George Clooney (61 de ani) și-a scos soția în oraș pentru a aniversa împlinirea a opt ani de căsătorie.

George Clooney a ieșit la cină la un restaurant din New York cu soția lui Amal, pentru a sărbători Nunta de Bronz sau de Lut, așa cum este cunoscută aniversarea a opt ani de căsătorie.

George Clooney s-a căsătorit cu Amal pe 27 septembrie 2014, după câteva luni de relație. Amal Alammudin (44 de ani) este o avocată britanică având origini libaneze specializată pe drepturile omului și nu numai. Ea a reprezentat în trecut și guvernul Greciei în disputa cu Muzeul Britanic, cel care găzduiește o serie de sculpturi clasice grecești.

Actorul american și Amal au gemeni, pe Ella și Alexander, născuți în 2017.

"Opt ani! Și au spus că nu va dura. Totul despre soția mea magic, așa cum cred că toată lumea a ajuns să își dea seama de asta după ce au văzut-o, au auzit-o și au realizat ceea ce ea reprezintă!", a spus actorul.

Clooney a mai fost căsătorit o dată (1989-1993) cu actrița Talia Balsam, acum în vârstă de 63 de ani. A mai avut relații cu actrițe precum Frances Fischer, Cameron Diaz, Renée Zellweger.

George Clooney and wife Amal celebrate their eighth wedding anniversary with a New York date night https://t.co/vryyb8qLZp