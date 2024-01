"Juno", favoritul publicului la Oscar

Conform unui sondaj realizat de E-Poll si Reuters, "Juno" este preferatul cinefililor la Oscar, in defavoarea filmelor mai sumbre, dar cu mai multe nominalizari, "No Country For Old Men" si "There Will Be Blood". Sondajul a dezvaluit ca sunt discrepante mari intre preferintele criticilor de film si cele ale publicului de rand.

Aproximativ 72% dintre persoanele care au participat la sondaj considera ca deciziile persoanelor care au facut nominalizarile au fost influentate de critici si de alte persoane din industria filmului. Gerry Philpott, presedintele E-Poll, a declarat: "Fiind nominalizate filme violente si sumbre, 'Juno', este alegerea publicului, deoarece este mai vesel si are personaje interesante si apropiate omului de rand"... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.