Recunoasterea genocidului armean: Mii de oameni au marsaluit, in frunte cu George Clooney (Video)

Actorul american si aparatorul drepturilor omului George Clooney a participat duminica la Erevan la marsul miilor de armeni care au marcat implinirea a 101 de ani de la genocidul suferit de armenii din Turcia in timpul Primului Razboi Mondial.

Pledand de mult timp pentru recunoasterea ca genocid a masacrarii in 1915 a sute de mii de armeni - un milion si jumatate, potrivit armenilor, in timp ce turcii sustin ca au fost ucisi intre 300.000 si 500.000 de armeni - George Clooney a sosit sambata in fosta republica sovietica sa se alature marsului anual, informeaza AFP.

Actorul George Clooney, presedintele armean Serje Sarkissian si mii de armeni au marsaluit spre varful colinei unde este ridicat un memorial al genocidului si au depus flori la flacara eterna in memoria victimelor. Servicii comemorative au avut loc in mai multe biserici din tara.

George Clooney impreuna cu Elie Wiesel sunt co-presedinti ai comisiei de selectie pentru acordarea premiului Aurora pentru trezirea umanitatii (Aurora Prize for Awakening Humanity) initiat spre a fi acordat in memoria genocidului armean unor persoane individuale din intreaga lume care isi asuma riscuri pentru a-i ajuta pe semeni sa supravietuiasca.

Genocidul "face parte din istoria Armeniei si este, de asemenea, o parte din istoria lumii, nefiind durerea unei singure natiuni", a spus actorul la sosirea la Erevan.

Armenii sustin ca un milion si jumatate de barbati, femei si copii armeni au fost ucisi de turci in timpul Primului Razboi Mondial de teama ca vor ajuta armata rusa sa intre in Imperiul Otoman, si considera ca a fost vorba despre un genocid.

Turcii afirma ca armenii au ridicat armele impotriva otomanilor pentru a ajuta fortele ruse sa invadeze tara si ca in aceste ciocniri au fost ucisi intre 300.000 si 500.000 de armeni, precum si la fel de multi turci, mentioneaza AFP.

Romania se numara printre tarile care nu recunosc genocidul armean.

