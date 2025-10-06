George Clooney îl atacă pe Trump: ”Ar trebui să ofere stimulente, nu taxe, pentru a sprijini cinematografia”

Starul de cinema George Clooney a declarat că ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor produse în străinătate este o soluţie greşită pentru o problemă reală, potrivit Reuters.

Clooney spune că preşedintele Trump „nu greşeşte” când afirmă că producţiile cinematografice părăsesc Hollywoodul, dar că soluţia pentru a le atrage înapoi constă într-o reducere a impozitelor federale, nu într-o taxă aplicată filmelor străine.

„Uite, nu greşeşte când spune că societăţile au părăsit Los Angelesul. Au plecat, şi în număr mare”, a spus Clooney într-un interviu acordat Associated Press la premiera filmului „Jay Kelly” la Festivalul de Film de la New York, luni.

„Avem nevoie de... facilităţi fiscale, cum sunt cele de care beneficiaţi aici, în New York”, a spus actorul în vârstă de 64 de ani.

„Se construiesc studiouri aici pentru că este foarte mult de lucru. Avem nevoie de ele”, a mai declarat câştigătorul premiului Oscar.

Comentariile lui Clooney - un susţinător de lungă durată al candidaţilor democraţi şi un critic al lui Trump - au venit după ce preşedintele a reînnoit, cu câteva ore mai devreme, apelul său de a impune o taxă de 100% asupra filmelor realizate în afara SUA.

„Industria noastră cinematografică a fost furată din Statele Unite ale Americii de alte ţări, la fel cum se fură ”bomboane de la un copil””, a scris Trump într-o postare pe reţelele de socializare.

Clooney a spus că, în loc de o taxă pe filmele străine, o reducere fiscală ar ajuta la încurajarea proiectelor produse în Golden State.

„Dacă vrea cu adevărat să rezolve problema, atunci ar trebui să discutăm despre un stimulent federal adoptat pentru a menţine oamenii la lucru în Los Angeles”, a spus Clooney despre Trump.

„Pentru că există o mulţime de oameni din spatele camerelor - tehnicieni şi cineaşti - care îşi pierd locurile de muncă din cauza dispariţiei locurilor de muncă, care se mută în... New York, Louisiana şi alte locuri similare, dar şi în Londra şi alte locuri”, a spus el. „Aşadar, ar fi bine dacă am avea un fel de reducere fiscală federală”, a spus el.

