George Copos a fost testat pozitiv cu COVID-19. Cum se simte omul de afaceri

In momentul de fata, starea sa de sanatate si a familiei sale este una foarte buna, potrivit informatiile transmise chiar de George Copos.George Copos a fost vicepremier al Romaniei si este unul dintre cei mai importanti oameni de afaceri din Romania. Copos a fost si patron al clubului Rapid Copos a fost condamnat la patru ani de inchisoare in "Dosarul Transferurilor", in 2014, insa a fost eliberat dupa un an si o luna pentru buna purtare si pentru ca a reusit sa scrie cinci carti in aceasta perioada.