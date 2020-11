EXCLUSIV De ce Copos nu putea sa scrie la Rahova o carte despre casatoriile principilor romani. Opiniile profesorilor universitari si marturiile colegilor de celula

"Istoricul" si opera

Omul de afaceri George Copos (67 de ani) a fost trimis in judecata, la inceputul lunii noiembrie 2020, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de abuz in serviciu, el fiind acuzat ca s-a folosit in mod mincinos de faptul ca ar fi autorul unei lucrari stiintifice pentru a primi reducere cu 30 de zile a pedepsei la care a fost condamnat, inducand astfel in eroare comisia de liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Rahova.Un caz fara precedent in Romania. Concret, Copos este acuzat de instigare la abuz in serviciu in participatie improprie. Conform procurorilor, milionarul ar fi sustinut in mod mincinos ca atunci cand era dupa gratii a scris lucrarea stiintifica "Aliante matrimoniale in politica principilor romani din Tara Romaneasca si Moldova in secolele XIV-XVI".Procurorii sustin insa ca in acest caz este vorba de un plagiat dupa o lucrare a istoricului Catalin Parfene, care a avut o tema similara in teza sa de master, din 2005, intitulata "Politica matrimoniala a domnilor din Tara Romaneasca si Moldova in secolele XIV-XVI." Cartea ar fi fost scrisa de o alta persoana ("ghostwriter"), ar fi fost introdusa in penitenciar pe furis, copiata de Copos pe hartie si prezentata drept o creatie proprie.Trebuie spus ca, in 2015, o carte scrisa de un detinut ii aduce "carturarului" scurtarea pedepsei cu 30 de zile. Asta potrivit unui articol, din 2013, bagat in Legea privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate. A fost prevederea care l-a pus in libertate mai devreme cu 5 luni pe George Copos. El a scris atunci cinci carti, catalogate de Comisia de la Rahova drept lucrari stiintifice. In acelasi timp, el a lucrat ca tamplar in penitenciar si a mai castigat alte 52 de zile.Pe 4 martie 2014, Copos a intrat in puscarie pentru a executa patru ani de inchisoare , pedeapsa pentru evaziune fiscala in dosarele "Loteria I" si "Transferurile din fotbal". Imediat ce a ajuns in celula s-a pus pe studiat si a tiparit lucrare dupa lucrare, prima dupa doar patru luni de stat dupa gratii. Cea de-a patra carte a redactat-o in doar doua saptamani.1. Tasnadul Medieval (11 august 2014);2. Aliante Matrimoniale in politica Principilor Romani (6 octombrie 2014);3. Franciza vs. Management in Industria Hoteliera (17 noiembrie 2014);4. Turismul ca vector de Interculturalitate (2 decembrie 2014);5. Turismul European Valabil si Provocarile lui (12 ianuarie 2015).In acest timp, dupa studiu si ore de tamplarie, Copos a participat la sapte recenzii de carte, trei dezbateri in cenacluri literare, a redactat cinci articole pentru reviste, doua activitati sportive. S-a mai dus si la slujbele de la biserica si la opt dezbateri pe diferite teme. Asa ca pe 8 decembrie 2014, cand documenta ultima carte, milionarul facuse deja fractia de o treime din pedeapsa si putea fi eliberat conditionat. El a fost eliberat pe 7 aprilie 2015 de Tribunalul Bucuresti, dupa ce initial Judecatoria Sectorului 5 respinsese cererea.Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 au avut dubii cu privire la efortul intelectual real depus- " instanta a constatat ca spre deosebire de manuscrisele marilor scriitori expuse in muzee, manuscrisele depuse la dosarul cauzei in original de catre aparatorii condamnatului nu detin stersaturi, rectificari, reformularii". Practic, milionarul a fost inchis 399 de zile, desi ar fi trebuit sa stea dupa gratii peste 1.400 de zile.Trebuie spus ca la scurta vreme dupa liberarea din penitenciar, Comisia de Etica a Universitatii Bucuresti a anuntat ca lucrarea "Aliante matrimoniale in politica principilor romani din Tara Romaneasca si Moldova in secolele XIV-XVI", scrisa de George Copos in inchisoare , este un plagiat subtil, realizat prin copiere deghizata si repovestire, fiind realizat prin "parafrazari inacceptabile."Rechizitoriul arata ca o alta concluzie retinuta in documentul redactat de catre Comisia de Etica este aceea potrivit careia in prezenta cauza ar putea exista ceea ce in literatura de specialitate se numeste "ghostwriter", un scriitor profesionist care a realizat operatiunea.Cartea "Aliante matrimoniale in politica principilor romani din Tara Romaneasca si Moldova in secolele XIV-XVI" are o bibliografie modesta: opt carti de documente - surse directe si sapte lucrari de specialitate. Lucrarea are 120 de pagini, are circa 50 de note de subsol, contine multe fotografii, si este prefatata de profesorul universitar Stelian Brezeanu.Copos explica intr-un "Argumentum" de ce a ales aceasta tema. "Trebuie sa spun aici ca persoana care m-a fascinat mereu este Napoleon Bonaparte. Il admir pentru geniul sau militar si, poate, mai ales, pentru cel juridic," isi incepe confesiunea milionarul. "Am ales sa studiez aceasta perioada - Evul Mediu autohton - deoarece, pentru mine, ea reprezintaa istoriei romanilor, cand Principatele Romane tratau sau, dupa caz, se luptau, de la egal la egal, cu marile puteri din zona si cand acestea faceau parte din cercul select al statelor din comunitatea bizantina", mai scrie Copos.Brezeanu are o prefata elogioasa: "Autorul retine, cu bun-simt si logica, consecintele impactului devastator al expansiunii islamice asupra Europei si, in particular, asupra principatelor Romane". Cartea a fost editata la editura "Niculescu", in 50 de exemplare, iar tot tirajul a fost ridicat de Copos.Unul dintre profesorii universitari care au analizat lucrarea lui Copos a explicat procurorilor, intr-o declaratie de martor, ca tratarea unui subiect ca cel din lucrarea stiintifica "Aliante matrimoniale in politica principilor romani din Tara Romaneasca si Moldova in secolele XIV-XVI", chiar si pentru un specialist in cercetarea istoriei, ceea ce inseamna documentarea cu izvoare si bibliografii si redactarea textului nu este deloc usoara si nici rapida."Ele pot dura un timp relativ indelungat de cel putin un an de zile," explica profesorul. Acesta a mentionat ca nu considera ca George Copos, care nu are studii in domeniul istoriei, ar putea elabora o astfel de lucrare intr-un interval de aproximativ doua luni de zile, in conditii de penitenciar.Un alt profesor universitar, specialist in istorie medievala, membru al Comisiei de Etica care a dat decizia in acest caz, a explicat procurorilor ca o persoana fara pregatire de specialitate si fara o indelungata documentare anterioara nu poate sa elaboreze un text de specialitate de circa 100 de pagini in vederea publicarii. El considera ca George Copos nu ar fi putut elabora cartea publicata in anul 2014, fara un suport adecvat.Un raport realizat de un expert al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor atrage atentia asupra unui lung sir de asemanari intre cele doua lucrari, desi una era scrisa in 2005, iar a lui Copos in 2014: "nu poate fi produsul unor coincidente sau a utilizarii deopotriva neinspirate a acelorasi surse". In plus, bibliografia lui Copos se opreste la lucrari din anul 2005, chiar daca intre timp, pana in 2014, aparusera si alte lucrari istorice care tratau aceasta perioada.Audiat ca martor, un alt profesor universitar a explicat ca Copos nu ar fi putut redacta cartea, fara a avea acces la lucrarea de master a lui Parfene. "In opinia mea, o persoana fara pregatire in domeniu si fara acces la literatura de stricta specialitate, aflata in regim de detentie, nu poate redacta aceasta lucrare stiintifica in termen de aproximativ doua luni."Un numar de zece specialisti, profesori universitari, au fost audiati ca martori in aceasta ancheta , iar toti au ajuns la aceeasi concluzie.- "Subiectul unei astfel de lucrari necesita un timp indelungat de cercetare in biblioteci specializate, cunostinte de limbi vechi."- "Prin raportare la bibliografia cartii, unele documente la care se face trimitere nu pot fi consultate decat in biblioteci si arhive."- "Pentru o lucrare de istorie medivala este necesar accesul la documente vechi scrise in slavona sau greaca, care sunt manuscrise si sunt pastrate numai in biblioteci importante, iar pentru redactarea efectiva a lucrarii este necesar accesul la bagajul documentar, efectiv insemnarile pe care le-a facut pe acele documente."- "Teoretic, in doua luni, fara acces la biblioteca, fara acces in arhive, fara a dispune de o biblioteca de carti si reviste stiintifice la indemana si in lipsa unui computer personal, fara intocmirea unor fise de lectura este foarte greu de elaborat si redactat o carte cu un subiect specializat."- "Eu am nevoie de 3-5 ani pentru a scrie o carte."Deoarece era vorba de o carte de nisa in domeniul istoriei, resursele bibliografice in penitenciarul rahova fiind reduse, procurorii au verificat posibilitatile obiective pe care Copos le-a avut in vederea documentarii lucrarii.Singura carte din bibliografia volumului care se afla la biblioteca penitenciarului era "Letopisetul Tarii Moldovei - Grigore Ureche".In declaratiile date, Copos s-a aparat si a spus ca a avut la dispozitie mai multe xeroxuri ale unor carti, aduse de familie sau de avocati , si a folosit mai multe informatii de pe internet.Procurorii spun insa ca milionarul nu a adresat conducerii penitenciarului cereri pentru a primi materiale istorice, in schimb facuse solicitari pentru primirea unor documente medicale si solicitarea de a primi patru carti-manuale, aferente domeniului turism."A solicitat sa i se aprobe primirea a doua palete pentru tenis de masa, cu prilejul vizitei din 22 septembrie 2014, imprejurare ce arata faptul ca detinutul Copos Gheorghe avea si alte preocupari recreative, in afara de documentarea lucrarilor stiintifice si scrisul cartilor, astfel cum acesta a sustinut," se arata in rechizitoriu.In aceasta situatie, procurorii au incercat sa afle cine i-ar fi adus carti xeroxate. Fosta sotia a lui Copos a refuzat sa dea declaratii, in calitate de martor, in baza unei prevederi care-i permite acest lucru. Fiica milionarul a declarat ca i-a adus mai multe carti de cercetare si documente ce tineau de afacerile familiei, pe care le prelua de la colaboratorii familiei, dar nu a putut preciza concret despre ce carti era vorba.Unul dintre detinutii de la Rahova, fost coleg de celula cu Copos, a declarat procurorilor ca acesta avea ca preocupari zilnice scrisul si cititul, iar pe timpul noptii utiliza o lanterna de frunte. Copos ar fi avut in celula aproximativ 10-15 carti, cele mai multe fiind de istorie.Un alt coleg de celula al lui Copos, a declarat ca detinutii aveau urmatorul program: se trezeau in jurul orelor 6.00-6.30, iar la 6.45 se duceau in atelierul de tamplarie, unde ramaneau pana la ora 15.00. In acest interval mai aveau si o pauza de plimbare.Dupa ora 15.00, detinutii reveneau in camere, unde stateau doua ore, timp in care aveau diferite ocupatii - scriau, citeau, se uitau la televizor. La orele 22.00, opreau televizoriul. Copos ar fi citit si scris cu ajutorul unei lampi de frunte. "In camera de detentie aveam un fond de aproximativ 50-60 de carti, cele mai multe apartineau lui George Copos," declara acesta.In esenta, colegii de celula ai lui Copos au explicat ca in penitenciar exista un program strict, iar incepand cu ora 16.00, pana in jurul orelor 22.00-23.00, aveau ca preocupari activitati de documentare si scris. Totusi, procurorii insista in rechizitoriu ca nu este chiar asa, deoarece detinutii aveau in acest interval si alte indatoriri, cum ar fi apelul de seara si servitul mesei, intre 18.00 si 19.45 si ca mai au si alte activitati administrative, care ar intrerupe programul de documentare.In plus, Copos a participat si la alte activitati socio-educative: recenzii de carte, cenaclu literar si revista "Margaritare din derentie", recenzii de carte si dezbateri.Sunt neconcordante si in declaratiile detinutilor, unii indica ca sunt 1-15 carti in celula, altul 50-60 de carti, si, in fine, un al treilea sustine ca erau pana la 150 de carti.Procurorii au facut si un experiment judiciar in cadrul Penitenciarului Rahova, pe 17 ianuarie 2020, care a constat in introducerea in incinta penitenciarului a unor documente, in conditii de confidentialitate, in limita a 53 de coli A4 netiparite.Experimentul a fost pentru a demonstra daca lucrarea "Aliante matrimoniale in politica principilor romani din Tara Romaneasca si Moldova in secolele XIV-XVI", scrisa de o alta persoana ("ghostwriter") ar fi fost introdusa in penitenciar si copiata de Copos pe hartie si prezentata drept o creatie proprie.Experimentul a scos la iveala ca acest lucru era posibil prin intermediul grefei cu avocatii. Agentii de paza au confirmat ca este posibila transmiterea de documente de la avocati, verificarea acestora de catre agentii de penitenciar limitandu-se la simpla rasfoire, in scopul verificarii ca documentele transmise sa nu contina obiecte/substante interzise la detinere in incinta penitenciarului."In ce priveste manuscrisul lucrariidepus de catre inculpat pentru a demonstra ca el este autorul lucrarii stiintifice, se constata ca materialul depus reprezinta o proba incriminatorie, manuscrisul neavand asupra sa stersaturi sau alte mentiuni alaturate, asa cum in mod normal au manuscrisele autorilor, aspect ce sustine ideea ca singura contributie a inculpatului Copos Gheorghe la procesul de creatie a lucrarii stiintificea constat in simpla transcriere a unei lucrari scrise anterior de catre un alt autor," se arata in rechizitoriu.Audiat de procurori, Copos a respins toate acuzatiile. El a declarat ca este pasionat de istorie si a scris cartea in penitenciar. "Insemnarile care au stat la baza manuscrisului nu le-am pastrat, din lipsa spatiului de depozitare," declara Copos.Conform rechizitoriului, pe parcursul urmaririi penale, nicio persoana nu s-a constituit parte civila in acest caz.