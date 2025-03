Copos a iesit ravasit din inchisoare - Iata ce a declarat

Fostul patron al Rapidului, George Copos, a parut ravasit la iesirea din inchisoare, dupa ce a petrecut un an si o luna in spatele gratiilor.

Eliberat conditionat marti, omul de afaceri a afirmat ca va merge de la penitenciar direct la spital deoarece se teme ca s-a imbolnavit.

"Sunt in inchisoare multi oameni care au creat locuri de munca, care au adus capital pentru tara. E nedrept. Important este acum altceva. Sa ies cu toate simturile sanatos. Si cu trupul, si cu sufletul, si cu inima. Ma duc direct la spital sa vad!", a spus Copos, aproape cu ochii in lacrimi.

Totodata, Copos a mentionat ca ii este rusine de situatia prin care a trecut in ultimele 13 luni.

"Ma simt rusinat. Sunt un om care a creat 5.000 de locuri de munca. Am facut peste 270 de milioane de euro investitii. Eu am crezut enorm de mult in cea de-a treia putere in stat, cea judecatoreasca. Si vreau sa cred! Vreau sa cred ca traiesc intr-un stat de drept. Acum sunt extrem de ingrijorat ca ai mei copii nu mai vor sa ramana in Romania. Nu pot sa va spun daca eu mai raman in tara", a completat Copos.

Intrebat daca ii mai este gandul la fotbal, Copos a catalogat Rapidul ca pe o mare greseala.

"M-am gandit la Rapid, dar in viata am facut doua mari erori. Enorm de mari. Am intrat in politica si am cheltuit 30 de milioane de euro la fotbal. Rapidistii sunt oameni unici. Chiar daca am suferit enorm de mult, ei sunt, au ramas si vor ramane oameni unici", a conchis el.

Tribunalul Bucuresti a hotarat, marti, sa-l elibereze conditionat pe George Copos, decizia fiind definitiva.

Copos a beneficiat de eliberarea conditionata deoarece a avut un comportament ireprosabil in inchisioare, a muncit la tamplarie si a scris cinci carti.

Totodata, pedeapsa sa i-a fost redusa la o treime deoarece este trecut de 60 de ani.

Copos fusese condamnat la 4 ani de inchisoare.

