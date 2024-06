Tribunalul Bucuresti: Iata motivele pentru care a fost eliberat Copos (Video)

Gheorghe Copos a fost eliberat conditionat din penitenciar pentru ca a executat fractia de pedeapsa prevazuta in mod obligatoriu de lege, a fost disciplinat, staruitor in munca si a dat "dovezi temeinice de indreptare", arata Tribunalul Bucuresti, in motivarea deciziei de punere in libertate.

"Fractia de pedeapsa executata trebuie sa fie de 1/3, in cazul condamnatilor trecuti de varsta de 60 de ani, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, daca indeplinesc celelalte conditii preazute la art. 59 alin. 1 C.p. (1968). Raportand aceste criterii legale la situatia contestatorului condamnat (Gheorghe Copos - n.red.) si analizand actele aflate la dosarul cauzei, instanta apreciaza ca prin executarea fractiei obligatorii de pedeapsa, avand un total de 602 zile castigate si executate (la data pronuntarii prezentei hotarari), contestatorul condamnat a dobandit vocatie la acordarea beneficiului liberarii conditionate", motiveaza judecatorii sentinta de liberare conditionata a lui Copos.

Conform documentului citat, Judecatoria Sectorului 4 care a analizat si respins, in prima instanta, cererea de liberare conditionata a lui Copos au invocat perioada in care s-a desfasurat activitatea infractionala, respectiv 1998-2005, si consecintele grave asupra bugetului statului. Totusi, arata Tribunalul Bucuresti, aceste criterii au fost avute in vedere la individualizarea pedepsei din dosarele Loteria I si cel al transferurilor de jucarori, iar acestea nu pot fi motive de respingere a cererii de liberare conditionata.

"Intr-adevar in ceea ce priveste zilele castigate ca urmare a muncii prestate, respectiv 52 de zile ca urmare a muncii prestate si 150 zile ca urmare a lucrarilor stiintifice realizate: 1. Tasnadul Medieval (11 august 2014), 2. Aliante Matrimoniale in politica Principilor Romani (06 octombrie 2014), 3. Franciza vs. Managment in Industria Hoteliera (17 noiembrie 2014), 4. Turismul ca vector de Interculturalitate (02 decembrie 2014), 5. Turismul European Valabil si Provocarile lui (12 ianuarie 2015) instanta de control judiciar constata faptul ca prima instanta, desi a exprimat retineri cu privire la efortul intelectual real depus si la impulsul ce a guvernat intimatul condamnat in realizarea lucrarilor anterior mentionate, le-a avut in vedere in stabilirea numarului de zile executate, retinand ca intimatul condamnat a executat la data pronuntarii solutiei 561 de zile. In aceste conditii, acestea reprezinta, in acest moment procesual, un drept castigat al contestatorului intimat", explica judecatorii Tribunalului Bucuresti.

George Copos a fost eliberat conditionat in 7 aprilie, dupa ce a executat o treime din pedeapsa de patru ani de inchisoare, decizia, luata de Tribunalul Bucuresti, fiind definitiva. Intre motivele care au stat la baza deciziei instantei s-a numarat si faptul ca omul de afaceri a scris in penitenciar cinci carti.

La iesirea din Penitenciarul Jilava, Copos spunea ca in inchisoare a citit cat n-a citit in toata viata sa si ca lucrarile pe care le-a scris trateaza teme care nu au fost abordate de specialisti in domeniu.

George Copos avea de executat patru ani de inchisoare, dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis sa nu fie aplicat un spor de pedeapsa, in urma contopirii condamnarilor primite in dosarele "Loteria I" si cel privind transferurile de jucatori.

In 25 august 2014, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe George Copos la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul "Loteria I". In momentul in care a primit aceasta pedeapsa, Copos se afla incarcerat la Penitenciarul Rahova, unde executa pedeapsa de trei ani si opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de jucatori.

In primul dintre dosare, Copos era acuzat ca a facut afaceri "profitabile" cu Loteria Romana, in urma carora a adus un prejudiciu statului de peste un milion de euro. Mai exact, omul de afaceri nu si-a platit obligatiile fiscale, el ascunzand faptul ca detine 38 de spatii comerciale, prin asa-zisa vanzare a acestora catre Compania Nationala Loteria Romana.

In cel de-al doilea dintre dosarele in care a fost condamnat la inchisoare cu executare, in 4 martie 2014, George Copos a fost gasit vinovat de implicarea in efectuarea de tranzactii ilegale in cazul transferurilor unor fotbalisti catre cluburi din strainatate. Alaturi de ceilalti oameni de fotbal implicati in acest caz - Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Netoiu si Cristian Borcea -, Copos ar fi produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari in dauna statului si de peste 10 milioane de dolari in dauna a patru cluburi de fotbal.

Copos mai are un dosar, cunoscut ca "Loteria II", in care este judecat pentru manipularea pietei de capital, spalare de bani, fals in inscrisuri si folosirea de informatii privilegiate pentru dobandirea, pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera. Cauza se afla in judecare la Tribunalul Bucuresti, urmatorul termen fiind stabilit in 10 aprilie.

