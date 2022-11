Copos are probleme cu un fost rapidist

George Copos, patronul celor de la Rapid, are probleme cu un fost jucator al giulestenilor care i-a transmis ca nu are de gand sa renunte la banii pe care ii mai are de incasat.

Mijlocasul Iulian Apostol a fost dat afara de Razvan Lucescu in aceasta iarna, dar fostul international roman afirma ca Rapidul inca ii datoreaza o suma de bani.

"Un jucator care are bani de primit de la o echipa, cand semneaza cu o alta formatie renunta la ei. Asta e legea in Romania, nicaieri in lumea asta nu se intampla la fel. Nu renunt la nici un ban. In momentul in care imi voi gasi o echipa vom sta la masa si vom negocia ca barbatii.

Momentan negociez doar cu echipe din afara, nu cu cele din Liga 1. Sincer, plec de pe locul 3, nu vreau sa ma duc mai jos. M-a deranjat ca nu a vorbit nimeni cu mine din timp", a spus Iulian Apostol la GSP TV.

Apostol, fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, a jucat doar 10 meciuri pentru Rapid, fara a marca vreun gol.

M.D.

Ads