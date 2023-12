Copos concediaza antrenorii de la copii si juniori

Finantatorul Rapidului, George Copos, a decis sa iasa din criza concediind antrenorii centrului de copii si juniori.

Este vorba de acelasi centru la care au crescut sapte jucatori folositi de Rapid in acest sezon: Marinescu, Straton, Paun, Dobroiu, Tene, Raduta si Ionita.

In mod incredibil, cei sapte antrenori demisi de la Rapid au aflat decizia conducerii de la femeia de serviciu!

"Eu cistigam 13 milioane de lei vechi pe luna, dar Copos a considerat ca risca falimentul daca nu ma da afara. A venit femeia de serviciu intr-o zi si ne-a zis 'Aveti niste plicuri'. Ne-am gindit ca poate ne dau niste prime, dar, de fapt, erau decizii de incetare a contractelor. Pacat ca dupa 40 de ani pe care i-am petrecut la Rapid am aflat de la femeia de serviciu ca am fost dat afara!", a declarat Ion Pop, fost capitan al visiniilor in anii '60-'70, anunta Gazeta Sporturilor.

9 goluri au marcat impreuna Ionita si Raduta in turul campionatului. Primul a inscris de sase ori, de doua ori mai putin decat golgeterul echipei, Herea.

Cheltuielilor Rapidului cu juniorii si echipa satelit, care evolueaza in Liga a treia, se ridica la 200.000 de euro pe an.

