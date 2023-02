Un fost conducator al Rapidului rupe tacerea: "Am facut eforturi sa nu iasa in presa detalii"

Dinu Gheorghe, fostul conducator, presedinte si manager din Giulesti a vorbit despre situatia in care se afla la Rapid, despre perioada de atunci a Rapidului si despre patronul George Copos.

"Ma simt si eu putin vinovat, pentru ca am lucrat acolo destul timp. Ce se intimpla la Rapid, sincer, acum se intimpla si cind eram eu, dar am facut eforturi sa nu iasa in presa, sa nu stie prea multa lume.

Daca domnul Copos facea asta in 2008-2009, cind a fost momentul in care s-a gresit mult la Rapid, s-au cheltuit multi bani si s-a facut o echipa care nu a reusit sa faca nimic, raportat la performante, daca declara atunci insolventa Rapidului poate era mai bine azi, cand sunt atatea probleme la club.", a spus "Vama" la Dolce Sport.

Dinu "Vama" este actualul presedinte al Astrei Giurgiu, echipa de pe locul 2 in Liga I, la 10 puncte in spatele Stelei.

