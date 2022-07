Ce spune George Maior despre succesorul sau la conducerea SRI

Fostul director SRI George Maior a spus despre noul director al Serviciului, Eduard Hellvig, ca poate acumula cunostintele si experienta necesare.

"L-am cunoscut de mult timp, cred ca poate acumula cunostinte si experienta astfel incat sa continue programele SRI, colaborarile acestui Serviciu si misiunile sale externe. A ramas ca vom pastra o cooperare", a declarat George Maior, intr-un interviu acordat Realitatea Tv, primul dupa demisia din 27 ianuarie.

George Maior, primul interviu de la demisie - De ce a plecat din fruntea SRI

S-a implicat SRI in alegerile prezidentiale? George Maior: Nici macar nu am fost la vot

Totodata, fostul sef SRI a tinut sa precizeze ca "nu exista niciun binom SRI-DNA, exista o cooperare intre SRI si DNA, nu e vorba de un binom".

"Cele doua institutii sunt distincte, partea de transmitere de informatie pentru combaterea coruptiei este doar o parte mica din activitatea SRI. (...) Odata nu vom mai vedea atatea arestari si anchete la televisor si poate vom discuta si alte lucruri", a mai afirmat George Maior.

Udrea l-a denuntat la DNA pe seful SRI - il acuza ca i-a cerut lui Cocos bani pentru Ghita (Video)

Ads

Eduard Hellvig, noul sef al SRI - unda verde din Parlament (Video)

Parlamentarii au dat vot favorabil numirii lui Eduard Hellvig in fruntea Serviciului Roman de Informatii, pe 2 martie, iar apoi acesta a depus juramantul, in plenul Parlamentului.

Sprijinit din start de PNL si propus de presedintele Klaus Iohannis, pe 19 februarie, Hellvig a parut inca de la inceput ca nu va avea probleme la votul din Parlament, dupa ce PSD a anuntat la randul sau ca il va sustine pentru functia de director al SRI, prin vocea prim-ministrului Victor Ponta. Presedintele a spus despre Eduard Hellvig ca este o persoana care cunoaste actorii politici si care are suficiente cunostinte despre activitatea SRI.

Ads

In schimb, printre numele care s-au aratat de la inceput reticenta sau chiar impotriva acestei numiri se afla cele ale fostului presedinte Traian Basescu, fostului ministru al Turismului Elena Udrea, presedintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu si fostului ministru al Justitiei Monica Macovei.

Ce spune Hellvig despre acuzatiile Elenei Udrea: Relatia cu George Maior e una personala (Video)

La randul sau, Eduard Hellvig a declarat ca are o relatie personala cu George Maior: "Intalniri, daca au existat, au existat intre mine si fostul director George Maior, discutii despre valori in care credem, carti si alte lucruri (...) Era o relatie personala, ne stim de foarte multi ani, am fost parlamentari amandoi. Nu e o relatie institutionala, ci personala".