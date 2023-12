Numărul 1 de Crăciun 2023: Melodia care a ajuns pentru prima dată pe primul loc în topurile festive la 39 de ani de la lansare VIDEO

WHAM! a reuşit în sfârşit să-şi asigure locul 1 în topul oficial de Crăciun în Marea Britanie cu "Last Christmas", la 39 de ani de la lansare, potrivit Official Charts.

Creat şi produs de regretatul şi marele George Michael cu scopul de a ajunge numărul 1 de Crăciun în 1984, clasicul "Last Christmas" a fost ţinut departe de prima poziţie la lansare de fenomenul "Do They Know It's Christmas?" al trupei Band Aid (al doilea cel mai bine vândut single din toate timpurile). La aproape patru decenii de atunci, "Last Christmas" revendică în sfârşit prima poziţie din clasament, într-o victorie pentru duo-ul pop din anii '80 WHAM! şi pentru fanii devotaţi din întreaga ţară, care au militat pentru a rescrie istoria timp de decenii.

George Michael şi Andrew Ridgeley fac istorie în clasamentul oficial, "Last Christmas" stabilind acum recordul pentru cea mai lungă călătorie până la numărul 1 de Crăciun în Marea Britanie.

În ultimele şapte zile, "Last Christmas" a fost difuzat de 13,3 milioane de ori în streaming, conform datelor Official Charts Company - cel mai difuzat număr 1 de Crăciun din toate timpurile în săptămâna Crăciunului. Este acum al treilea cel mai mare cântec din Marea Britanie din toate timpurile, cu un total combinat de 5,34 milioane de unităţi de top, incluzând 1,93 milioane de vânzări şi aproape 413 milioane de difuzări.

Cele mai mari cântece oficiale din Marea Britanie din toate timpurile (pe baza vânzărilor şi a difuzărilor combinate) sunt "Shape of You" a lui Ed Sheeran (1), "Do They Know It's Christmas?" original al Band Aid (2) şi "Last Christmas" al WHAM! (3).

Top cinci de Crăciun

Wham! - "Last Christmas"

Sam Ryder - "You're Christmas To Me"

Mariah Carey - "All I Want For Christmas Is You"

Noah Kahan - "Stick Season"

Ed Sheeran şi Elton John - "Merry Christmas"

În ultimii cinci ani, organizaţia de caritate LadBaby a obţinut prima poziţie de Crăciun cu single-urile lor.

În total, 33 dintre cele 40 de melodii din Top 40 din această săptămână au avut ca temă Crăciunul, inclusiv single-uri precum "Santa Tell Me" al Arianei Grande şi "Rockin' Around The Christmas Tree" al Brendei Lee.

