George Perez, creatorul benzilor desenate Marvel și DC, a murit la 67 de ani: ”A plecat în pace”

Desenatorul american George Perez, cunoscut pentru contribuţia la benzile desenate cu supereroi Marvel şi DC Comics, a decedat la vârsta de 67 de ani în urma unui cancer de pancreas, a anunţat sâmbătă anturajul artistului, potrivit AFP.

''George a plecat ieri dintre noi în pace, având-o alături pe cea care i-a fost soţie timp de 490 de luni, precum şi familia sa'', a scris pe pagina de Facebook a artistului una dintre prietenele apropiate, Constance Eza.

George Perez a debutat la Marvel în anii 1970, colaborând în special la ''The Avengers'' şi ''Fantastic Four''. Ilustratorul s-a apropiat apoi treptat de seriile DC, cel mai mare concurent al Marvel, colaborând la ''Teen Titans'' şi contribuind la lansarea ''Wonder Woman'' la sfârşitul anilor 1980.

''Contribuţia sa a fost determinantă la promovarea şi reinventarea îndelungatei şi bogatei istorii a DC'', a afirmat compania pe Twitter.

''Familia Marvel îi deplânge pierderea'', a reacţionat compania concurentă, subliniind importanţa contribuţiei ilustratorului ''la toate seriile de benzi desenate''.

George Perez şi-a anunţat retragerea din activitate în 2019 din cauza problemelor de sănătate.

