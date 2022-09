Inter vrea sa obtina o suma uriasa din vanzarea lui Puscas: Iata unde poate ajunge romanul

Oficialii lui Inter Milano vor sa obtina o suma uriasa in urma vanzarii lui George Puscas, romanul care a impresionat la Campionatul European de tineret.

Revenit la gruparea de pe "Meazza" dupa ce Palermo a intrat in faliment, internationalul "tricolor" nu va ramane la Milano, ci va fi vandut, mai ales ca este in ultimul an de contract.

Potrivit celor de la fcinternews.it, sefii lui Inter vor sa obtina in schimbul lui Puscas intre 8 si 10 milioane de euro.

Sursa citata scrie ca englezii de la Birmingham au fost primii inscrisi pe lista celor care il doreau pe Puscas, oferind 7 milioane de euro pentru transfer, numai ca jucatorul a refuzat sa mearga in liga a doua.

In aceste conditii, francezii de la Saint Etienne si mai multe grupari italiene se dueleaza pentru semnatura sa.

Interesant este si faptul ca Inter nu mai ia in calcul un imprumut in acest moment, oficialii clubului gandindu-se numai la vanzarea sa.

George Puscas face parte din lotul "nerazzurrilor" in perioada de presezon, el reusind chiar sa inscrie din penalti in amicalul cu Juventus.

M.D.

Ads