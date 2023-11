George Pușcaș, despre golul egalizator din meciul cu Israel: ”Știam că acolo e pâinea mea”

George Puşcaş, atacantul echipei naţionale a României, e mândru că a reuşit să marcheze într-un meci decisiv pentru tricolori, după victoria cu 2-1 înregistrată de România în deplasare, cu naţionala Israelului.

„De-abia mai am voce. E o mândrie enormă. Munca pleacă de la primul meci. Astăzi cred că orice român e fericit. Sper că românii s-au uitat la noi şi au fost mândri, pentru că România poate arăta bine.

(cum a marcat golul egalizator) Am stat la linie, perfect, ştiam că acolo e pâinea mea, în careu. M-am dus după mingea aia gândindu-mă că e ultima. Ştiam că trebuie să marchez. Lumea nu mă cunoaşte personal, mă vede doar pe teren şi mă judecă doar acolo. E normal. Am fost criticat. Eu sper că criticile mi-au adus un plus. Ştiam în sufletul meu că voi duce munca până la capăt”, a spus Puşcaş.

Întrebat despre relaţia bună cu selecţionerul Edward Iordănescu, el a răspuns: ”E o chestie între mine şi mister pe care o ducem de ceva timp împreună. Avem o relaţie specială. Am clădit o prietenie bună, atât ca antrenor, cât şi ca om. Ne-am ajutat mult. Împreună ne completăm”.

Echipa naţională a României a învins sîmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, echipa naţională a Israelului şi s-a calificat la turneul final al Euro 2024.

