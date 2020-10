Puscas: "Cea mai mare dezamagire din cariera a fost semifinala cu Germania de la Europeanul de tineret"

Intrebat care e cea mai mare dezamagire din cariera, atacantul a raspuns: "Semifinala de la Campionatul European de tineret, pentru ca simteam ca putem ajunge in finala. Dar totodata a fost si cea mai mare fericire, daca pot spune asa".George Puscas a marcat ambele goluri ale Romaniei in partida de atunci cu Germania. Disputarea semifinalei a asigurat echipei nationale de tineret a Romaniei participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Jucatorul roman, care considera ca se apropie ca stil de joc cu atacantul englez Harry Kane, spune ca mai are de lucrat la loviturile cu piciorul stang."As dori sa imi imbunatatesc lovitura cu piciorul stang. Un fotbalist de succes are nevoie de 70% munca si 30% talent. Rabdarea este cel mai util sfat primit de la un antrenor pana acum. Rabdarea de a astepta momentul potrivit in meci ca si atacant", a mentionat el."Mi s-ar fi potrivit meseria de designer de interior daca nu eram fotbalist", a mai afirmat jucatorul.George Puscas se afla in prezent in cantonamentul echipei nationale de fotbal a Romaniei de la Mogosoaia.Prima reprezentativa intalneste la 8 octombrie, de la ora 21:45, la Reykjavik, selectionata Islandei, in semifinala play-off-ului pentru EURO 2020. In cazul unui succes in Islanda, reprezentativa Romaniei va disputa pe 12 noiembrie, in deplasare, finala play-off-ului EURO, cu Bulgaria sau Ungaria.De asemenea, Romania va juca in Grupa 1 din Liga B a Ligii Natiunilor impotriva Norvegiei pe 11 octombrie, la Oslo (ora 19:00), si contra Austriei, pe 14 octombrie, la Ploiesti (ora 21:45).