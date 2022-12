Fotbalistul echipei Genoa, George Puşcaş, a înscris un gol în meciul câştigat, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei Sudtirol, în etapa a 16-a a ligii secunde italiene.

Puşcaş a înscris golul de 1-0, în minutul 65. Al doilea gol a fost marcat de Aramu ‘90+4.

George Puşcaş a intrat pe teren în minutul 61. Celălalt român de la Genoa, Radu Drăguşin, a fost integralist.

A fost prima partidă a lui Alberto Gilardino ca antrenor la Genoa, fostul coechiper al lui Mutu din atacul Fiorentinei sosind pe banca echipei mari de la Primavera.

Genoa e pe 4 în Serie B, în vreme ce parma, echipa lui Man și Mihăilă, e pe 7.

Goal George Pușcaș 🇷🇴⚽️!

His first of the season for Genoa! Puscas came on a few minutes before and scores an important goal for Alberto Gilardino's first game as a coach. Mutu's former teammate was with the Primavera previously.pic.twitter.com/iYpkjNDzEd