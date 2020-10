Championship: Puscas a inscris un gol, dar Reading a pierdut cu 2-3 confruntarea cu Coventry

Puscas, care a intrat pe teren in minutul 80, a marcat in minutul 90+3.Pentru Reading a inscris si Lucas Joao, in minutul 66.Pentru gazde au marcat Hamer '23, Godden '76 si McCallum '85.Reading este lider in clasament, cu 22 de puncte, in timp ce Coventry este pe 18, cu opt puncte.