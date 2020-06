George Puscas, foarte aproape in aceasta vara sa semneze cu Fenerbahce

Ziare.

com

Crescut la Oradea, trecut si pe la Palermo, iar acum ajuns la Reading, George Puscas pare acum foarte aproape de transferul la Fenerbache, unul dintre "granzii" Turciei.Lazio s-a inteles cu Fener pentru mutarea unui atacant. Turcii il dau in Serie A pe Vedat Muriqi, iar in locul sau echipa in galben si albastru are nevoie de un varf, anunta presa turca prin portalul yenicaggazetesi.com.tr Echipa lui Stefan Radu s-a inteles pentru o suma de transfer de 20 de milioane de euro.Astfel, Fener are nevoie de un atacant rapid, iar pe lista scurta sunt George Puscas si Ali Sowe, de la TSKA Sofia Puscas are 24 de ani si e la Reading, liga secunda engleza, din vara trecuta, acolo unde a fost cedat de Inter pentru suma de 8 milioane de euro.Citeste si:D.A.