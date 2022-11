Cursă istorică în Formula 1. Cine e pilotul care a obținut prima sa victorie în Marele Circ

George Russell (Mercedes) a obţinut, duminică, prima victorie în Formula 1, el câştigând penultima etapă a sezonului, Sao Paulo Grand Prix, în Brazilia.

Russell este al 113-lea câştigător al unei curse de F1.

La Sao Paulo, pe locul doi s-a clasat Lewis Hamilton (Mercedes), iar pe trei a terminat Carlos Sainz (Ferrari).

Ultima etapă, Abu Dhabi Grand Prix, va avea loc la 20 noiembrie.

And breathe! 😅

Full classification after the most edge-of-your-seat race of 2022!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/HUKJLAYUuO