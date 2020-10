George Scripcaru, primarul in functie din Brasov, urmarit penal de DNA sub control judiciar pentru santaj. Faptele imputate s-au petrecut in campania electorala

Astfel, potrivit DNA ,iIn calitate de primar al municipiului Brasov inscris in cursa electorala pentru obtinerea unui nou mandat , George Scripcaru "l-ar fi amenintat, la data de 12 august 2020, pe unul din angajatii firmei care difuza spoturi electorale in interiorul autobuzelor apartinand Regiei de transport Brasov, ca firma va avea de suferit daca nu oprea imediat difuzarea acelor spoturi"."Firma respectiva semnase un contract de locatiune cu Regia de transport Brasov (RATBV S.A) pentru spatiul din interiorul autobuzelor si, in perioada respectiva, incepuse sa difuzeze spoturi electorale pentru care incheiase contracte de promovare electorala.In perioada 6-12 august 2020, acelasi inculpat, prin intermediul lui Cornea George Mihai, director general al RATBV S.A., ar fi facut presiuni asupra unei persoane din firma respectiva pentru a o constrange sa opreasca difuzarea spoturilor electorale si sa promoveze gratuit, prin intermediul ecranelor LCD detinute de firma, realizarile primarului din cursul actualului mandat, mascate sub forma unor stiri pozitive", se arata in comunicatul DNA.Potrivit sursei citate cei doi au depus cautiunea stabilita de procuror , de 75.000 lei - Scripcaru George, respectiv 30.000 lei - Cornea George Mihai, sume care au fost consemnate pe numele inculpatilor la dispozitia Directiei Nationale Anticoruptie.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatii trebuie sa respecte mai multe obligatii, intre care:- sa nu depaseasca limita teritoriala a municipiului Brasov, decat cu incuviintarea prealabila a organelor judiciare,- sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar.- sa nu exercite functia exercitarea careia au savarsit presupusa fapta, adica cea de primar al municipiului Brasov, respectiv pe cea de director general al RATBV S.A