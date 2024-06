George Simion s-a prezentat vineri, 7 iunie, la Parchetul General, în contextul scandalului semnăturilor AUR false pentru alegerile din 9 iunie.

Potrivit unor judiciare, liderul partidului AUR nu a fost citat.

George Simion îl acuză pe procurorul general, Alex Florența, că execută ordinele puterii politice.

„Un al doilea dosar penal care se inventează la adresa noastră! Cică grup infracțional organizat! Nu, grupuri infracționale organizate sunt partidele care au distrus România! Salutăm procurorii politici din Țara Lăpușului!”, scrie Simion pe Facebook.

„Suntem dispuși să cooperăm cu orice organ de anchetă serios. Acest procuror nu pare să fie serios. Colegii mei au rămas fără telefoane, fără laptopuri. S-a spus că e urgență. Cer o audiență de urgență, la domnul Florența.

Am fost prezentat ca un infractor. Vreau să fac un denunț cu privire la anumite semnături: de la PNL, PSD, USR, REPER. Sunt semnături false. Eu poate am greșit, că am fost sincer.

Nu am încurajat niciodată la falsificări de acte sau semnături. E un număr de semnături enorm de mare", a declarat Simion, printre altele.

George Simion susține că este victimă politică

„Mă știu nevinovat. Să ne cheme la audieri, dar să nu ne umilească! Avem nouă colegi care au rămas fără telefoane, o să vă dea declarații când ies. Nu mi-am imaginat că se poate întâmpla așa ceva (...)

Asta ni s-a sugerat (n.r. - că nu va fi lăsat să candideze la prezidențiale), surse apropiate anchetei, că voi fi luat efectiv de pe stradă, de doi procurori - unul se confirmă. Acest procuror are niște mijloace ilegale, iar felul în care se joacă cu acuzații la principalul lider de opoziție... Dacă am greșit, să fac închisoare! Dar și ceilalți lideri de partid, care au semnături de genul acesta! Merg eu la închisoare dacă sunt vinovat, dar eu nu am încurajat niciodată la falsificări", a mai transmis liderul AUR.

Știre în curs de actualizare...