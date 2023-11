AUR a racolat noi membri din PSD, PNL și USR. George Simion: ”Noi nu suntem un partid balama”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat vineri, 17 noiembrie, că formațiunea politică îşi întăreşte echipa braşoveană cu membri de la PNL, PSD şi foşti susţinători ai lui Allen Coliban de la USR.

Primele două nume anunțate de Simion au fost cel al deputatei Ana Predescu (ex-PUSL/PSD) şi cel al preşedintelui filialei Braşov a Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali, Eduard Bălăşcanu.

Cu acelaşi prilej, liderul AUR a precizat că partidul îşi va anunţa candidaţii pentru alegerile locale după scrutinul pentru desemnarea europarlamentarilor români, menţionând că, până atunci, se va lucra la întărirea echipei de la Braşov.

”Ne bucurăm că din ce în ce mai mulţi oameni vin alături de AUR, unii cu experienţă politică, alţii fără. (...) vor mai veni oameni buni din lumea politică a Braşovului în AUR pentru că, aşa cum am anunţat de la început, noi nu suntem un partid balama, ci unul care se luptă pentru primul loc, iar această luptă se va transpune şi la nivelul municipiului şi judeţului Braşov. (...) Ieri am avut o întâlnire cu mediul de afaceri, cu peste 150 de oameni (din Braşov - n.r.) şi cred că vom reuşi să coagulăm o echipă bună aici. Nu am permisiunea şi nu este bine nici din punct de vedere al strategiei să anunţ acum vreun alt nume. O parte dintre ele s-au vehiculat deja. Sunt oameni din PSD şi PNL şi foşti membri USR care au sprijinit candidatura lui Allen Coliban la Primărie”, a declarat Simion pentru Agerpres.

În ce o priveşte pe Loredana Predescu, Simion a precizat că aceasta este ”unul dintre deputaţii care chiar muncesc”, menţionând că este va juca un rol cheie în judeţul Braşov, în tot ce înseamnă regiunea din centrul ţării şi în politicile de educaţie ale AUR.

La rândul său, fostul deputat PUSL a precizat că a luat decizia înscrierii în AUR în urmă cu două zile.

”Vreau să vă mărturisesc faptul că această decizie am luat-o nu mai devreme de miercuri, 15 noiembrie, în momentul în care îmi scriam un comunicat de presă pentru a elogia evenimentul care a avut loc în 1987, acel sâmbure de schimbare, acea dovadă de curaj, de atitudine şi de asumare. În acel moment am început să fac o paralelă între 1987 şi 2023. A venit ca o radiografie în urma căreia am constatat cumulul acelor informaţii pe care eu le scriam şi care erau destul de reale. Noi de mai bine de 30 de ani tot luptăm să avem o viaţă mai bună şi pasăm din generaţie în generaţie această responsabilitate generaţiei următoare”, a declarat Loredana Predescu.

AUR a și pierdut însă un nou membru. Joi seară, omul de afaceri Sorin Constantinescu a anunțat că iese din partid, la doar două zile după înscriere.

